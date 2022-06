"Hice una captura de pantalla, me quedé sin cuenta y comencé a anunciar criptomonedas": el último timo de Instagram

Isa estuvo durante varios días mostrando en las stories de su Instagram cuánto dinero estaba ganando gracias a las criptomonedas, con capturas de pantalla de estos logros y agradeciendo a otro perfil de la misma red social por el apoyo en este proceso.

Había dos cosas que llamaban la atención y que hacían estas historias poco creíbles. Por un lado, que las cantidades de dinero que había ganado Isa eran muy altas. Y, por otro que quien la conozca un poco sabe que ella no es tan ostentosa y que sería raro en ella verla presumir de dinero.

Efectivamente su cuenta había sido hackeada e Isa estaba sin acceso a ella desde hacía dos días. Al día siguiente vi en las historias de otros perfiles cómo la gente mostraba los mensajes que estaban recibiendo respecto a este timo.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Cómo empieza el robo de la cuenta

Un amigo le envió a Isa un link. Ella no recuerda si llegó a pulsar sobre él. El link venía acompañado de un mensaje en el que su amigo decía que necesitaba ayuda para recuperar su cuenta que le iba a mandar un sms y debía hacer una captura de pantalla. Tras esto, le llegó un sms a su teléfono, ella hizo una captura de pantalla, la envió a su amigo y su Instagram se desconectó.

Pasó dos días sin poder acceder a su Instagram, mientras estaba anunciado cómo ganaba muchísimo dinero con criptomonedas (en la siguiente captura de pantalla de sus stories tienes un ejemplo), enlazando a un perfil de la persona que supuestamente la había ayudado a ganar tanto dinero. Consiguió volver recuperando su contraseña, gracias al mail. Y ya ha cambiado su contraseña de esta y otras redes sociales.

Como puedes ver en las siguientes capturas, compartidas por otro de mis contactos de Instagram, efectivamente la estafa comienza así: "Oye, por favor, necesito un favor tuyo". Y cuando respondes, prosigue: "estoy tratando de registrarme con mi nuevo teléfono e Instagram no me lo permite. Me mostraron dos amigos a los que puedo contactar para ayudarme a recibir un enlace. Por favor, si recibes un enlace, hazme una captura de pantalla para que pueda iniciar sesión".

Ese otro mensaje, como explica más tarde este perfil, llega a través de sms y a ese mensaje de texto es a donde hay que hacer la captura de pantalla.

El INCIBE o Instituto Nacional de Ciberseguridad de España ha dicho que probablemente estos hackers ya tengan previamente el número de la víctima a la que escriben en Instagram, como han dicho a Maldita, ya que un periodista de este medio ha recibido estos mensajes.

Probablemente, el hacker ya te haya intentando robar la cuenta, haya pedido un cambio de contraseña y pedido que el código para el cambio te llegue al teléfono asociado a esa cuenta. Con la captura de pantalla ya tiene la información que necesita para cambiar la contraseña y poner otra que tú no conoces. Esta estafa se ha reportado en diferentes lugares de Europa, incluido España.