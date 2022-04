Por qué cancelé mi cuenta de Netflix tras más de 10 años: (spoiler) no fue por el precio ni el contenido

Netflix la está pasando un poco mal. Por primera vez en su historia han perdido suscriptores y se han desplomado en bolsa. La empresa ya está anunciando medidas para combatir el problema que no han sido precisamente bien recibidas por el público. Por un lado están los constantes aumentos de tarifas, pero ahora además se plantean unos planes más baratos que muestren publicidad.

Por otro, está lo de acabar con compartir cuentas de forma ilimitada, y por supuesto, también está el tema de su problema con el contenido, que es tremendamente abundante pero no por eso de calidad y mucho menos consistente. Y sin embargo, ninguna de esas cosas me movió la mano definitivamente a cancelar el servicio. La razón más importante por la que cancelé Netflix es la mala experiencia de usuario.

La involución de Netflix

En los primeros días de Netflix todo era unicornios y arcoíris. La plataforma tenía poco contenido original, pero el que tenían tendía a ser muy bueno en su mayoría, y por ende, fácil de encontrar. El contenido no propio abundaba más porque antes no había tanta competencia que se llevara su material a su propia plataforma y dejara de licenciarlo a Netflix.

Las aplicaciones de Netflix siempre han sido buenas, el servicio prácticamente nunca se cae, la calidad es más que decente (aunque está por debajo de varios competidores) se puede navegar rápido y cómodamente, hay un montón de categorías ocultas interesantísimas que parece que filtran el contenido de forma muy granular, y aquel sistema de valoración por estrellas funcionaba bastante bien para ajustar tus recomendaciones.

Entonces Netflix creció y cambió cosas, no precisamente para mejor. Primero llegó la abundancia de contenido, algo que realmente no es malo, después de todo hay cosas para todos los gustos. El problema con esto es que la biblioteca lleva años creciendo desmesuradamente y Netflix no ha actualizado sus aplicaciones y sus algoritmos para lidiar con esto.

La organización del contenido es extremadamente caótica, a veces (o la mayoría del tiempo) es imposible enterarse de la existencia de series y películas incluso recién lanzadas. Netflix tiene sección de novedades y tendencias y "por qué te gustó x o y" pero ninguna está completa, realmente ninguna funciona como debería, o al menos como el usuario quisiera.

Mi enorme lista de recomendaciones personalizadas... no, gracias.

Incluso cuando configuras la recepción de notificaciones de novedades en las apps móviles, Netflix te notifica de lo que quiere cuando quiere y como quiere. Más de una vez he tenido que hacer una búsqueda manual para encontrar la nueva temporada de una serie (y original de ellos para peor) que sigo, porque no aparecía por ninguna parte en mi portada ni en múltiples categorías.

Netflix produce y produce contenido pero sus aplicaciones no te lo muestran jamás

Un día decidieron cambiar el sistema de estrellas por un dedito de "me gusta" o "no me gusta" y el intermedio de "no muy bueno pero aceptable, podría ver algo parecido" desapareció. Hace años que Netflix no me recomienda ni una sola pieza de contenido que piense me va a gustar. La única razón por la que veo algo en la plataforma es porque algún amigo la recomendó o porque me conseguí un tráiler interesante y decidí probar, o porque se hizo extremadamente viral y quería ver cuál era el hype (léase 'El juego del calamar' ).

Las pocas veces que he estado tan aburrida como para ir a navegar a Netflix a buscar algo nuevo que ver me he encontrado una y otra y otra vez con las mismas cosas en la portada. A veces no importa por cuantas categorías navegues, en todas ves lo mismo. Te da la sensación de que en Netflix no hay nada que ver a pesar de que hay más que ver que nunca.

Lo peor es que a veces empiezas a ver algo que te parece terrible y lo abandonas a medio episodio o 20 minutos de película, y Netflix parece entender de esto que has mostrado "interés" en ese contenido y empieza a promocionar cosas parecidas (e igual de terribles para ti) en tu portada. Es un ciclo horrible de mala experiencia de usuario que se potencia a sí mismo.

Tanto contenido y nunca hay nada que ver

También me encanta cuando el 90% de lo que tengo en portada ya lo vi...

Luego pasan cosas con el contenido en la plataforma que hacen que el sentimiento de marca sea cada vez peor. Ha pasado que cancelan series que hasta se hacen de culto estando recién estrenadas y sin conclusión alguna. Esto no es tanto un problema de "me cancelaron algo que me gustaba", sino de "¿Para qué voy a leer un libro que viene sin las últimas páginas?".

La oferta de contenido actual es tal y el tiempo libre tan limitado que no todo el mundo corre a hacer un maratón de una serie en cuanto la estrenan, pero en Netflix no toman en cuenta esto y cancelan las últimas páginas del libro antes de que se escriban, y te quitan las ganas de seguir leyendo o siquiera empezar a leer. Es algo que se ha hecho parte de la marca de la empresa ("la secta de la cancelación"), y que al navegar por su biblioteca te impide entusiasmarte con algo que ves en las novedades sin saber si sobrevivirá.

Para ser un servicio de oferta de contenido, en Netflix no parecen apreciar al contenido

Es de mal gusto que abra la app de Netflix y me salga "nueva temporada de x disponible" y sepas que ya fue cancelada, que no tiene conclusión aceptable, y que no es ni será la última. Pero la que sí han renovado y también estrenó nuevos episodios no aparezca por ningún lado, no ofrezca notificaciones, y ni siquiera tenga un tráiler en la cuenta de YouTube de Netflix...

Navegar por la aplicación de Netflix terminó causándome la misma sensación de apatía y aburrimiento de cambiar canales en la tele de siempre y no encontrar nada. Cuando me di cuenta de lo poco o nada que usaba el servicio, decidí que era hora de cancelar, y el pobre contenido (que todavía hay mucho bueno) no tiene la culpa.

Quizás lo más triste de todo es que probablemente haya muchas cosas en Netflix que me interese ver, pero Netflix ha sido incapaz de ayudarme a conseguirlas.