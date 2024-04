Compartir cuenta gratis en Netflix con usuarios fuera del hogar sigue siendo posible. La experiencia del equipo de Genbeta y Xataka

Netflix aplicó uno de los cambios más polémicos en su plataforma hace un tiempo. Y es que en un buen número de mercados decidieron limitar el uso de las cuentas compartidas, lo que significa que los usuarios dejarían de poder compartir cuenta con quien quisieran y desde donde quisieran. En España este cambio se aplicó en febrero de 2023, y desde entonces, han sido muchos los usuarios que ya no pueden compartir cuenta como antaño a no ser que todos los usuarios de la cuenta sean miembros de una unidad familiar.

A pesar de este bloqueo en las cuentas compartidas, no todo el mundo ha tenido problemas para seguir compartiendo su cuenta con otras personas, incluso si no residen en un mismo hogar. En el equipo de Webedia hemos contado con casos de todo tipo, lo que nos da a entender que esta estrategia aún no se ha extendido a todas las cuentas en España y depende del uso que le demos a nuestra cuenta.

En este artículo hemos querido reflejar algunas de las situaciones por las que han pasado algunos de nuestros compañeros en el equipo y su decisión tras los cambios de Netflix.

Algunas personas siguen pudiendo compartir cuenta con normalidad

Actualmente, si queremos compartir cuenta con más usuarios de Netflix en España, éstos deben ser miembros de una misma unidad familiar o deben ser usuarios que residan en el mismo hogar. Estos supuestos son los que hace más fácil seguir compartiendo cuenta como de costumbre, ya que nuestro dispositivo se conectará a la ubicación principal establecida en la aplicación. En caso de que estemos de viaje o estemos fuera durante un tiempo, podremos verificar nuestra sesión mediante un código vía SMS o correo electrónico para contar con varios días más de uso.

En caso de que queramos compartir cuenta con otro usuario ajeno a nuestra unidad familiar u hogar, podemos añadir varios miembros extra por un precio adicional de 5,99 euros al mes sobre el coste de la suscripción. Con el plan Estándar se puede añadir un miembro extra más, mientras que con el plan Premium se pueden añadir hasta dos perfiles extra.

A pesar de los cambios, hay muchos usuarios que han proseguido utilizando sus cuentas tal y como lo hacían antes de las restricciones. Muchos de ellos siguen pudiendo compartir cuenta con total normalidad, mientras que otros, desafortunadamente, no han tenido la misma suerte y, tras varias fases de verificación al iniciar sesión fuera de la ubicación principal, el bloqueo les llamó a la puerta.

No parece haber un orden más o menos coherente que explique por qué algunos pueden seguir compartiendo cuenta y otros deben pasar por el aro para añadir perfiles extra. Todo apunta a que dependerá de la región donde se encuentre cada usuario, distancia, dirección IP y frecuencia a la que acceden a la ubicación principal. Si el uso que se le da a la cuenta compartida no hace saltar las alarmas a Netflix en base a estos factores, es posible que todavía sigas pudiendo compartir cuenta como de costumbre.

La experiencia en el equipo de Webedia

Preguntando a varios compañeros de nuestro equipo, los casos han sido muy variados, desde usuarios que siguen pudiendo compartir cuenta con normalidad hasta otros que ya se les ha acabado el chollo. También hay quienes están sufriendo los mensajes de verificación de inicio de sesión, algo que acaba incomodando debido a la frecuencia de éstos.

Nuestro compañero Ruben Andrés, de Xataka, afirma que siguen pudiendo compartir cuenta sin problemas. “Seguimos compartiendo cuenta con la familia a 20 km de distancia sin problema,” comentaba. Tiene sentido en este caso, ya que si alguno de los dispositivos donde los usuarios reproducen Netflix ha pisado la ubicación principal de la cuenta, es posible que Netflix siga permitiendo su uso compartido al detectar que pueden tratarse de miembros de una unidad familiar.

Por otro lado, tenemos los casos de nuestros compañeros Álvaro García y Amparo Babiloni, de Xataka Android y Xataka Móvil. Y es que tras meses donde pudieron compartir cuenta sin problemas, al poco tiempo se acabaron encontrando con las restricciones de Netflix. Pasaron por varias fases de verificación donde cada vez que iniciaban sesión debían introducir el código de verificación hasta que poco tiempo después dejaron de tener acceso.

“Mi cuenta ya no va, tras varias semanas sin problemas, me salió el aviso y se acabó la fiesta,” afirmaba Babiloni. Por otra parte, Álvaro nos comentaba que, finalmente acabó pasando por el aro y decidió pagar por añadir un perfil extra. “En mi caso he optado por dejar de ser rata y pagarle los 5,99 euros correspondientes a la propietaria de la cuenta,” admitía.

Mi experiencia personal fue algo menos interesante. Ya que una vez se aplicaron las restricciones en España, mis compañeros y yo decidimos dejar de utilizar la cuenta. Tras las constantes subidas de precio y el hecho de que ya no utilizábamos la plataforma como antes, fueron factores que nos facilitaron tomar la decisión de dejar de lado Netflix y mantener otras suscripciones.

Por un tiempo también contaba con HBO Max, Disney+ y Prime Video, aunque, una vez más, la subida de precio y el desinterés hizo que decirle adiós a estas plataformas fuera más sencillo. Ahora solamente mantengo Prime Video, un servicio que me sigue mereciendo la pena por las ventajas de la suscripción de Amazon Prime, aunque ahora contemos con publicidad en la app.

Una estrategia que solo ha significado beneficios para la compañía

La decisión de Netflix por aplicar restricciones en las cuentas compartidas les ha salido a pedir de boca. Y es que tal y como hemos comprobado en sus últimos informes financieros, la masa total de suscriptores a nivel global no ha parado de crecer. También han aumentado las suscripciones individuales, en gran parte gracias a la llegada del plan con anuncios, siendo la modalidad más económica de la que Netflix cuenta a un precio de 5,49 euros al mes por reproducción en dos dispositivos simultáneos y hasta 1080p de resolución, entre otros aspectos.

