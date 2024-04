Un desarrollador chino ha creado una aplicación que te deja rebobinar (a lo Black Mirror) todo lo que muestra la pantalla de Windows

En un mundo donde la información se encuentra dispersa en múltiples plataformas y dispositivos, es fácil perder el rastro de algo que vimos o leímos en algún momento. Sin embargo, gracias a la aplicación open source llamada Windrecorder, ahora es posible grabar y buscar todo lo que sucede en la pantalla de tu PC.

Según su autor, la principal inspiración para crear Windrecorder (después de no encontrar una opción similar para Windows en el mercado) fue la aplicación Rewind para MacOS, que permite encontrar todo lo que hemos dicho, oído o leído delante de la pantalla de nuestro equipo...

...aunque también menciona como referencia el episodio "The Entire History of You" de la serie 'Black Mirror', en el que los personajes pueden grabar y reproducir sus vidas mediante implantes oculares.

Cómo funciona

Windrecorder utiliza ffmpeg para grabar la pantalla en fragmentos de 15 minutos, que luego se indexan utilizando la API de reconocimiento de texto del propio Windows, aunque ofreciendo la opción de ignorar programas o rangos de pantalla específicos.

Los usuarios pueden buscar en sus grabaciones utilizando palabras clave, títulos de ventana o descripciones de imágenes, así como acceder a funciones de análisis como resúmenes diarios de actividad, estadísticas de uso y generación de galerías de imágenes mensuales.

La aplicación se jacta de su respeto por la privacidad, manteniendo todos los datos localmente en el dispositivo del usuario, sin almacenar nada en la nube. Esto no solo protege la privacidad, sino que también mejora la seguridad al evitar posibles brechas de datos externos.

Qué ofrece

Una de las principales ventajas de Windrecorder es su capacidad para capturar momentos efímeros que de otro modo se perderían, como mensajes borrados, información eliminada de sitios web, o dónde habíamos guardado un determinado archivo, entre otros detalles olvidados en el flujo constante de datos

Esto puede ser especialmente útil en entornos profesionales, donde recuperar discusiones o decisiones pasadas puede ser crucial.

Así, Windrecorder es una herramienta versátil que puede ser utilizada en una variedad de situaciones, como buscar artículos o diálogos de películas, o recuperar información perdida debido a errores del programa o fallos del sistema.

Limitaciones y mejoras

Aunque Windrecorder es una aplicación con mucho potencial, todavía adolece de algunas limitaciones:

No admite la búsqueda instantánea, ya que los fragmentos de grabación deben completarse antes de que puedan ser indexados y buscados. La aplicación no utiliza inteligencia artificial para analizar y entender los datos grabados. Muestra un consumo considerable de memoria durante la grabación.

