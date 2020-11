La búsqueda de Windows 10 tiene una genial función escondida para buscar usando capturas de pantalla: te explicamos cómo usarla

Windows 10 suele estar cargado de pequeñas funciones útiles que pasan muy desapercibidas por la mayoría de usuarios. Una que siempre solemos mencionar en Genbeta es el utilísimo historial de portapapeles, otros ejemplos son cosas como el editor de vídeo casi oculto que integra el sistema.

En un espíritu similar queremos hablar de la búsqueda con captura de pantallas que integra hace poco el mismo sistema. Es básicamente lo mismo que usar el buscador web para hacer búsquedas subiendo una imagen, pero esta funciona directo desde ls búsqueda de Windows 10.

Windows + S + Captura

Lo único que tienes que hacer pasa usarla es abrir la búsqueda de Windows, es decir, presionando la tecla de Windows + S. Una vez abierta, ahí verás un icono en la parte inferior derecha del panel.

Cuando hagas click por primera vez, verás un aviso indicándote que Windows buscará en línea con Bing usando tu captura de pantalla, y obviamente el buscador de Microsoft usará esa imagen en sus servicios de procesamiento.

Si aceptas esa parte, entonces podrás ir a dibujar cualquier sección de la pantalla para hacer tu captura, al igual que con la herramienta Recortes. Por lo que puedes básicamente recortar cualquier imagen en tu sistema o en el mismo navegador o cualquier otra app, y usarla para buscar.

Una vez que haces el recorte, la captura de pantalla se sube automáticamente a Bing y se abren los resultados de búsqueda en una nueva pestaña de tu navegador. Quizás la única desventaja aquí es que esta búsqueda siempre mostrará los resultados en Bing y no en tu buscador por defecto, uses el navegador que uses.