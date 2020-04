Microsoft quiere recordarte que Windows 10 sí tiene su propio editor de vídeo que no es Movie Maker, por si ni te habías enterado

Windows 10 tiene su propio editor de vídeo. Y no, no es Windows Movie Maker que pasó a la tumba de las aplicaciones de Microsoft hace ya años. No, tampoco es la aplicación de Películas y TV que recibió funciones de edición en 2017, esas desaparecieron.

La aplicación de edición de vídeo integrada en Windows 10 es Fotos. Quizás lo notaste en alguna de las actualizaciones mayores del sistema de este año o quizás no. Pero en la aplicación de Fotos hay un botón especial para vídeo, y eso es el total de la promoción que le ha hecho Microsoft, hasta ahora.

Ahí lleva un año ese botón que esconde detrás un editor de vídeo bastante decente

A esta servidora, que lleva casi cinco años dedicándose a escudriñar cada función de Windows 10 para realizar diferentes análisis, se le había olvidado completamente esta "novedad" del último sistema operativo de Microsoft. En mi defensa, en sus primeras versiones era básicamente un editor de pases de diapositivas que creaba vídeos automáticamente con tus fotos y ya.

El escondido 'Video Editor'

En mi defensa también, Microsoft ha hecho casi un esfuerzo nulo en dar a conocer esta herramienta. Salvo por esta semana, cuando han decidido darle el honor de un "mini documental" que publicaron en YouTube contando "la historia detrás de la creación de 'Video Editor'.

'Video Editor', este nombre extremadamente genérico es el que lleva la relativamente nueva aplicación de edición de vídeo de Windows 10, que ni siquiera tiene su propio lanzador en el menú de aplicaciones y que no vas a encontrar jamás haciendo una búsqueda desde el menú inicio.

El resultado que encontrarás será: Fotos. Y no podemos culpar a nadie por sentirse un poco confundido. La buena noticia es que durante todo el año Microsoft de hecho se ha dedicado a mejorar esta aplicación, solo que esas mejoras pasan muy desapercibidas.

Y es que 'Video Editor' nos permite hacer muchas cosas al estilo del viejo Windows Movie Maker, mejor incluso, al menos según Microsoft. En agosto le añadieron la opción de arrastrar y soltar para añadir contenido multimedia, le agregaron más estilos de texto, la posibilidad de dividir, y rotar, la duplicación de proyectos de vídeo y más.

El editor de vídeo de Windows 10 en toda su gloria

También incluye música de fondo para añadir fácilmente, o puedes agregar tus propios archivos, puedes sincronizar los proyectos con OneDrive, puedes añadir "temas" que son como filtros de imagen al vídeo, tienes efectos 3D, cambios de velocidad de reproducción, efectos de movimiento, y montones de variedades de texto.

Si te interesa aprender más, incluso existe un vídeo tutorial explicando cómo usarlo, un vídeo que cuenta con apenas poco más de 2000 visualizaciones. Eso quiere decir que probablemente más de 899.997.000 usuarios de Windows 10 no lo han visto.

Editores de vídeo gratuitos hay muchos, pero contar con algo en el mismo Windows y que sea relativamente fácil de usar siempre es algo bueno. Si eras de los que no sabías que esa herramienta estaba a tu disposición ahí, quizás te interese echarle un vistazo.