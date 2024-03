Tras años con Netflix en 4K, he visto una de sus películas en 1080p y ahora me parece más grave lo que cobran por el plan Estándar

Soy usuario (intermitente) de Netflix desde que llegó a España. Desde ese momento, siempre que utilizado la plataforma, ha sido con el plan Premium. Es decir, ese que nos da la posibilidad de reproducir contenidos en cuatro dispositivos de forma simultánea, y que además aporta un extra de calidad de imagen y sonido: resolución 4K y HDR con Dolby Vision y sonido Dolby Atmos.

Que hasta ahora haya usado siempre ese plan es relevante, pues todos los contenidos originales de la plataforma los he visto en la máxima calidad y no en 1080p.

Hasta que, en 2023, por pruebas con el asunto del final de las cuentas compartidas tuve que usar el plan Estándar en mi televisor OLED 4K, y al empezar a ver 'Eres tú' por la noche, con todas las luces apagadas, vi algo que no me gustó para nada.

Netflix comprime contenidos de forma increíble, pero a su Full HD se le ven las costuras

La escena inicial de 'Eres tú' transcurre en un espacio oscuro e iluminado de rojo. No es la situación más complicada del mundo para poner a prueba la compresión de contenidos, pero desde luego no es sencilla. El caso es que mientras observaba la cara de Álvaro Cervantes, actor protagonista, notaba que algo era muy distinto a lo que recordaba de otras películas originales de la plataforma.

Alrededor de su rostro había, además de falta de nitidez, artefactos de compresión y ruido en una medida exagerada. Pensé que podía ser por el escalado que la tele estaba realizando, al ampliar la imagen cuatro veces, de 1080p a 4K. Sin embargo, no era un tema de pixelación, como sí noto con otros contenidos como letreros. Era un tema de tasa de bits y de información por frame.

Netflix tiene un equipo de élite en tecnología de compresión, pero los milagros no existen, y las escenas complicadas hablan por sí solas

Gracias a la herramienta de información de Netflix pude ver con qué tasa de bits me estaba sirviendo el contenido, y la cifra, aunque la había visto más veces comentada por foros, me sorprendió. 1,8 Mbps. Netflix tiene uno de los mejores equipos tecnológicos del mundo trabajando en la compresión, y el contenido se ve increíblemente bien para tener una cifra tan baja, sobre todo en escenas iluminadas.

Tasa de bits de Netflix en 1080p en el plan estándar. 1,8 Mbps se quedan muy cortos para este tipo de escenas, por mucho que Netflix comprima mejor que competidores a igualdad o inferioridad de números

Pero, a la vez, hay que decir que se le ven las costuras en escenas como la que comentaba. Vi un par de escenas más, cambié de cuenta de Netflix a la que tengo con Premium y voilá, imagen "casi perfecta", libre de artefactos y mucho más limpia. Con el ruido digital de la cámara, el que esperas en una escena así. Además de lo que notara a nivel de resolución, que no es mucho por la distancia a la que me siento, y de HDR en sombras , luces y color, el impacto de pasar al plan Premium estaba claro para mí.

Tras observar esta enorme diferencia, hice algunas pruebas y todo tenía sentido. En 4K con Dolby Vision, según la misma herramienta de información incorporada en su app, Netflix nos entrega una tasa de bits de 17,98 Mbps. Es decir, diez veces más de información por segundo, para una imagen cuatro veces mayor.

En 4K (2160p) Netflix es de las mejores, y ha mejorado en los dos últimos años. Pero que el bitrate sea 10 veces el de 1080p no se sostiene.

Gracias a la herramienta de desarrolladores del Fire TV Stick también pude comprobar que Netflix usa el códec HEVC en todas las versiones en las que muestra la película, ya sea en 1080p en el plan Estándar, en 1080p con Dolby Vision en el plan Premium y con en 4K en su máxima calidad. Eso hace que la cosa sea un poco mejor de lo que suena, porque la compresión con este códec es mucho mejor que la del que sustituye (AVC/H.264) a igualdad de tasa de bits.

Sin embargo, pese a ello, este 1080p de Netflix, que también sufrirás si pagas el plan Premium en un televisor Full HD, es peor que el de sus competidores. Reproduciendo 'The Mandalorian' en Disney+ en 1080p, la tasa de bits pico que medí era de unos 10 Mbps, mientras que con 'Los Anillos de Poder' en 1080 en Prime Video he llegado a ver un pico de 8 Mbps. Usando todos el códec HEVC, el vídeo Full HD del contenido original de Netflix, por mucho que la compañía comprima mejor que nadie, no tiene nada que hacer frente a los otros en escenas complicadas.

Tasa de bits de 'The Mandalorian' en 1080p en Disney+. Casi seis veces más información por segundo que Netflix.

Tasa de bits de 'Los anillos de poder' en 1080p en Prime Video. 7,8 vs 1,8 Mbps de Netflix.





La situación es peor de lo que pensaba

Desde 2023, mucha de la queja con los precios de Netflix vino por el asunto de "que te cobren por ver 4K", cuando es algo que todos los competidores grandes incluían en sus planes básicos (la cosa ha cambiado, con Max y Disney+ sin ofrecer ya 4K en los nuevos planes de entrada).

Al final, es algo que se entiende que Netflix haga, o que lo haya hecho hasta ahora, pues hacer exclusiva esta resolución en el plan Premium era una forma de que la gente pagara más, pero sobre todo de ingresar más uniéndolo a que fuera la forma de compartir entre cuatro personas de forma simultánea. Este último, y no otro, ha sido el gran reclamo del plan.

Pese a que es lo mínimo que se espera de una gran compañía en 2024, no tener 4K no debería ser dramático para la mayoría de usuarios, si el Full HD que se entrega a un precio ya alto (13 euros al mes) es bueno. Porque el Full HD puede ser muy bueno, como comprobará cualquier usuario de Blu-Ray, y más usando códecs modernos (ahí Netflix también es vanguardista con AV1).

Netflix está en su derecho de cobrar por el 4K. Pero en 2024 esperamos un Full HD mucho mejor por 13 euros, incluso si a igualdad de tasa de bits comprime mejor que sus competidores. YouTube lo entendió con su '1080p Premium'

Sin embargo, lo que entregan en escenas complicadas como en la de 'Eres tú' me hace ver que la situación es mucho peor de lo esperado. No nos obligan a pagar más por ver 4K y HDR, nos obligan a pagar más para ver una imagen acorde a 2024.

El Full HD de Netflix podría ser igual o tan bueno como el de sus competidores, pero hay un claro recorte ahí respecto al 4K, y es algo con lo que tienes que vivir. Para la mayoría de usuarios no será problemático a nivel visual. De hecho, en el plan con anuncios, mi compañero encuentra la calidad 1080p aceptable, porque reconoce no ser exigente.

Pero costando lo que cuesta el servicio, no hay argumento posible a favor de los números que Netflix presenta fuera del plan Premium (e incluso en Premium fuera de 4K). En cualquier caso, la banca Netflix gana.

