Llevo usando SkyShowtime desde que se lanzó y ahora entiendo por qué es tan barato frente a Netflix y otros

SkyShowtime es el gran lanzamiento de plataformas de streaming en lo que va de año en España, y no ha podido llegar en mejor momento. Porque sí, ha coincidido con el adiós del plan de Netflix a compartir cuenta sin coste.

Y como ya vimos en una primera aproximación al catálogo, y según han repasado nuestros compañeros de Xataka, por 2,99 euros que cuesta la plataforma si la contratas en el período promocional, no está nada mal. Siempre que te atraigan los contenidos por clásicos que sean, claro. Y siempre que estés dispuesto a aceptar que hay series con temporadas incompletas, o directamente no presentes, pese a ser antiguas.

En cualquier caso, el precio se explica desde distintos ángulos. En un mercado tan competitivo, y sin un gran nombre a nivel de marketing, SkyShowtime no tendría (de momento) posibilidad de tener éxito a igualdad de precio, compitiendo contra gigantes asentados como Netflix, HBO y cía.

El propio catálogo no tiene ningún bombazo de lanzamiento, algo que esperemos con expectación como 'The Last of Us', 'The Mandalorian', 'La Casa del Dragón', etc. Y por último, es una plataforma técnicamente inferior. No como la vieja HBO España, pero sí inferior en puntos relevantes respecto a cualquier actor asentado.

Buena calidad de imagen para Full HD, pero lejos de lo que se exige en 2023

SkyShowtime ha desembarcado en España y en más países con una limitación grande para lo que es es el mercado a día de hoy: su resolución máxima de vídeo es Full HD o 1080p, no UHD o 4K.

Esto significa que el gran porcentaje de usuarios españoles que ya cuenta con dispositivos con esta última resolución no podrá experimentar la máxima calidad de imagen que existe en el streaming a día de hoy. La cosa se podría equilibrar con soporte a HDR incluso en Full HD, pero el alto rango dinámico tampoco hace presencia.

Partiendo de esta cuestión numérica, normalmente no se profundiza, pero ya que comparamos, toca ver qué tal es el 1080p que ofrece SkyShowtime. Y de nuevo, es una sensación agridulce.

Ya que existe una forma de instalar SkyShowtime en Fire TV (oficialmente la plataforma no cuenta con aplicación en la Amazon App Store), hemos podido comprobar cómo es técnicamente gracias a usar las herramientas de desarrollador de Amazon. Y lo que nos dice (como nuestra vista) es que series y películas ofrecen un 1080p más que bueno, con un bitrate pico de unos 10 Mbps.

SkyShowtime no solo no tiene 4K. Su 1080p utiliza un códec arcaico para lo que permiten nuestros dispositivos

Por ponerlo en perspectiva, es aproximadamente el triple de tasa de bits que lo que pudimos ver en 'Juego de Tronos' en la vieja HBO España. Nada mal, pero vuelve a haber un pero. En HBO España, el códec usado era H.264 o AVC, que tiene sucesor desde hace muchos años.

El problema es que pese a poder usar H.265 o AV1, como hace su competencia, SkyShowtime sigue atada al pasado en todos los contenidos que hemos podido probar. La ventaja de usar H.265 o un códec más moderno es que, a igual tasa de bits, el contenido se vería con una compresión mucho mejor, como ya comprobamos entre Amazon y Netflix. También puedes reducir bitrate manteniendo calidad de imagen, de forma que ahorras en costes de datos y servidores, que es por lo que Netflix y YouTube ya utilizan AV1 en dispositivos compatibles.

Amazon Prime Video, por ejemplo, ofrece sus contenidos en Full HD con el códec H.265. Por ello, con un bitrate similar a SkyShowtime, se ve mejor

En resumen: buen 1080p, pero podría ser mejor. ¿La esperanza? Visualmente, la aplicación de SkyShowtime que tenemos en España es casi idéntica a la de Peacock en Estados Unidos. Allí, cuando se lanzó este servicio en 2020, lo hizo sin 4K, y más tarde, en agosto de 2022, se añadió la posibilidad de ver películas en dicha resolución. Hay esperanza.

SkyShowtime flaquea mucho más en sonido

Por la parte del audio, la plataforma también flaquea. El equivalente a tener 4K Dolby Vision en vídeo sería tener Dolby Atmos en audio, pero de momento no tenemos ni siquiera un audio 5.1 básico el Dolby Digital Plus, como sí implementa el resto de competidores.

Es algo extraño, pues algunos contenidos sí muestran dos pistas de audio, y probando la plataforma hace unos días con una cuenta extranjera sí hemos visto mención a Dolby Digital 5.1 en la selección de pistas de audio, pero al elegirla no cambia nada: estamos ante simple estéreo.

Que estas menciones existan a nivel de interfaz hace pensar que el audio multicanal pronto estará presente en los principales contenidos, y que la plataforma ya está preparada para ello. La realidad, sin embargo, de momento lo desmiente.