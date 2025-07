Una jubilada ganó 83,5 millones en la lotería. El Gobierno no le deja cobrar el dinero por haber comprado los números online

Una jubilada de Texas, Estados Unidos, compró 10 combinaciones de números de 20 dólares. La consecuencia del acto fue la más improbable: ganó 83,5 millones de dólares. Presentó su billete ganador ante la Comisión de la Lotería de Texas, que confirmó su validez.

Sin embargo, la cosa no acabó bien: la Comisión de Lotería del estado retuvo el premio y aún no se lo ha abonado. ¿El motivo? La protagonista de nuestra historia compró su billete usando Jackpocket, una aplicación que actúa como intermediaria para comprar billetes de lotería estatal.

La Comisión texana dijo tras haber considerado válido el premio que se trata de un servicio online no autorizado, y que la ley estatal recoge que los billetes deben comprarse de manera directa y física. Con Jackpocket, el usuario no compra el billete, sino que lo compran sus trabajadores, que más tarde lo escanean.

La postura no estaba clara antes del sorteo

La mujer presentó una demanda en mayo, alegando que las reglas se cambiaron después de que el sorteo tuviera lugar, y es cierto que el anuncio de la Comisión se produjo a posteriori. De hecho, Jackpocket operaba desde hace tiempo sin estas objeciones formales.

También argumenta que el billete fue comprado legalmente en una tienda física (aunque con la aplicación, no desplazándose ella misma), y que la no entrega del premio tiene que ver únicamente con el rechazo del organismo a pagarle, y que no se debe a una preocupación por la integridad del sorteo, como sostienen desde el estado.

Anteriormente, el uso de Jackpocket ya se investigó, cuando un inversor ganó 57,7 millones de dólares, gracias a una inversión masiva y automatizada. La hizo con un enfoque estadístico: al comprar tantos boletos distintos, aumentaba sus probabilidades de ganar premios secundarios. Sin embargo, aunque generó un debate público y el estado comenzó a endurecer su postura, no se consideró ilegal.

Mientras esperamos a la resolución del caso, el 1 de septiembre de 2025 entrará en vigor una nueva ley mediante la que queda completamente prohibido vender o comprar billetes de lotería por internet, apps o servicios intermediarios. Jackpocket suspendió sus operaciones en Texas.

En España, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado anunció la creación de un canal único de venta por Internet que persigue, como en Texas, combatir el fraude y la compra masiva de números. La medida ha sido polémica entre los loteros, que ante los cambios que están obligados a hacer y la pérdida del canal online, hablan de hasta 1.000 cierres de administraciones y de despidos masivos.

