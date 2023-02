He echado un vistazo al catálogo de SkyShowtime en otros países. Buenas y malas noticias para el rival de Netflix de 2,99 euros

Están siendo días convulsos en el mercado del streaming. Netflix acaba de anunciar el fin de las cuentas compartidas sin pagar, porque lo que ha hecho ha sido legalizar el compartir, pero pagando. A río revuelto, ganancia de pescadores, y SkyShowtime ha anunciado que llega a España por 2,99 euros mensuales en promoción de lanzamiento, con la que mantendrá un descuento del 50% para siempre.

Este nuevo servicio tiene detrás a actores muy potentes como Paramount, NBC y Universal, lo cual, de partida, ya supone una garantía. Antes de lanzarse, han hecho público parte de su catálogo, que incluye títulos muy interesantes, como 'Yellowstone', '1883' y '1923', junto a 'Halo', la serie del videojuego, o 'The Offer', una miniserie sobre la creación de 'El Padrino'.

Personalmente, con ese precio y ese nivel de títulos, a mí me han ganado. Pero creo que para que una plataforma triunfe necesita buen fondo de armario, de calidad, y sobre todo, inédito. Para tratar de entender ante qué estamos he echado un vistazo a lo que la plataforma tiene en otros países europeos, donde ha aterrizado antes que en España. Estas son mis impresiones

Aún no conocemos el catálogo que llega a España el día 28, pero coincide en grandes títulos en los países europeos donde ya está SkyShowtime

Lo primero que hay que decir es que, por una cuestión de derechos, no podemos saber qué catálogo exacto va a tener aquí SkyShowtime en su lanzamiento, pues algunas de las series propias y contenidos originales ya están en otras plataformas presentes en nuestro país.

Como ejemplo, cabe recordar que cuando Netflix llegó a España, la exclusividad de nuevas temporadas de sus mejores series del momento ('House of Cards' y 'Orange Is The New Black') la tenía Movistar, que había adquirido sus derechos previamente. Hemos preguntado a Movistar qué ocurre con las series de Showtime que tenía hasta ahora, y cuando conozcamos más detalles actualizaremos el artículo.

Cine: bien y con estrenos recientes, pero con "mucha peli que ya he visto"

Partiendo del hecho de no conocer aún el catálogo español, pienso que catálogos como el de Portugal (que podemos ver gracias a JustWatch, como el de Países Bajos, Polonia y más) serán muy orientativos. En el país vecino, SkyShowtime cuenta con 347 películas y 151 series.

La primera impresión que saco al ordenar el catálogo de películas por nota de IMDb es que hay calidad en él, lo que implica el buen fondo de armario que se busca. Sin embargo, hay poca novedad en el TOP, más allá de 'Top Gun: Maverick' que aparece octava según ese criterio. Fuera de Portugal, el catálogo es similar, con pequeños cambios como que en Polonia, por ejemplo, la plataforma cuenta con 'El Padrino'.

Estas son las más destacadas según la nota de IMDB. Tras los títulos, en qué plataformas se pueden ver a día de hoy en España, si están en alguna.

La sensación que deja la lista es de contar con calidad, algo que siempre es positivo aunque sean títulos muy vistos. Por otra parte, son títulos ya muy vistos y que llevan muchos años en las plataformas, con sólo seis películas que en España tendríamos que alquilar para poder ver. Es es la mala noticia, junto a que, como ya sabíamos, es 2023 y la plataforma no cuenta con contenido en 4K.

La buena noticia es que franquicias muy potentes como 'Indiana Jones' forman parte de esas que ahora mismo no hay forma de ver por estos lares sin pagar un alquiler. También es interesante que tengan otras como 'Parque Jurásico' y 'Jurassic World', que aunque se pueden ver en Portugal en Prime Video, se han incorporado al catálogo de SkyShowtime, lo que apunta a lo que podría pasar el día 28, cuando la plataforma se estrene en España.

Series: un colchón mayor, buenos estrenos y clásicos de lujo

La sensación al filtrar por nota de IMDb en series es parecida, pero distinta por cómo hoy en día son el pilar fundamental de una plataforma para retener. La lista deja buenas sorpresas para que fans de algunas series paguen la plataforma a buen seguro (durante algunos meses).

Además de las exclusivas que están por estrenarse en España como '1883' o '1923', de la lista destaco series como 'The Office', que aunque está en otras plataformas, tiene ese efecto 'Friends' por el cual mucha gente está en una plataforma y la ve de forma recurrente y vuelve a ella una y otra vez.

Además de estrenos de calidad, SkyShowtime trae un fondo de armario de series míticas que muchas personas llevan años queriendo ver en streaming

Ocurre lo mismo con series con una enorme masa de seguidores como 'Battlestar Galactica', pero que ahora mismo no tienen dónde verla, así como con 'Dexter' (sus primeras temporadas merecen que se siga hablando de ella). Por otra parte, hay titulazos a los que se echaba de menos en España, como 'Frasier', que aparece en el catálogo portugués pero también en otros. Lo mismo ocurre a día de hoy con 'The Good Wife'.

Mi impresión general es que, en cine, más allá de estrenos puntuales, SkyShowtime no va a ser una Filmin en la que estar para encontrar joyas ocultas. Sin embargo, en series, y sobre todo por su precio, sí que puede ser interesantísima para descubrir novedades y ver esa vieja serie entre las mejores de la historia ('Twin Peaks') que un amigo siempre te recomienda pero que no has podido ver por no tener plataforma donde verla.

No parece probable que veamos en ella próximamente superproducciones como 'The Last of Us' o que puedan alcanzar la viralidad de 'El juego del calamar', pero por el dinero que supondrá, dará ratos buenísimos. Y en este sentido tengo a Disney+ en mente, porque es una plataforma a la que se puede llegar a parecer fuera de lo más mediático. Generalizando, la gente se suscribe para ver 'The Mandalorian'. Pero luego descubres que hay muy calidad en series no muy conocidas y promocionadas, como en 'The Bear' (una de mis favoritas del año) o en series de FX como 'El paciente' o 'The Old Man'.