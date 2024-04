Un informático de 15 años creó un virus para reírse de sus amigos. Cuatro décadas después todavía le recuerdan por ello

La palabras 'virus' dentro del campo tecnológico sin duda puede hacernos echar a temblar, pues representa una gran lacra. Un virus dentro de nuestro ordenador se relaciona con el robo de información como nuestras contraseñas o incluso el poder espiarnos a través de la cámara o el micrófono. Pero en otras situaciones, se puede usar como un sistema de broma entre informáticos.

Este es el caso de un joven de 15 años que sin duda era realmente popular entre sus compañeros de clase porque programa videojuegos para todos ellos. Pero llegó un momento en el que estos compañeros acabaron con su paciencia, y quiso dar el salto de crear un virus que se fue extendiendo en secreto y que se fue completamente de las manos.

Un virus resultado del hartazgo que tenía con sus amigos

El virus que creó Rich Skrenta en 1982 se llamaba Elk Cloner cuyas víctimas fueron las Apple II que en ese momento eran realmente populares entre los usuarios. Estos ordenadores contaban con Apple DOS 3.3 y este virus se activaba antes de iniciarse el sistema operativo al ser un virus de arranque. Es decir, estaba instalado en la memoria del sistema.

Para poder infectar a estos Apple II se tenía que introducir un disquete que tuviera este virus. Y este fue el sistema que usó este joven que estaba ya harto de que le insistieran sobre si había creado un nuevo videojuego de manera reciente. Este virus comenzó a extenderse porque al momento de que en un ordenador infectado se instalara un disquete 'limpio' se iba a terminar infectando automáticamente. De esta manera se comenzaba a crear una cadena de infecciones que acabó de la por manera posible.

Y es que los usuarios estaban transmitiendo el virus a través de sus disquetes, acabando en muchos Apple II. Pero por suerte no causaba grandes problemas en los ordenadores infectados. Simplemente, mostraba un poema en lugar de la pantalla de inicio cuando se arrancaba el sistema operativo. Esto hacía que fuera completamente inofensivo. El poema en cuestión que veían estos usuarios era:

Elk Cloner

El programa con personalidad.

Llegará a todos tus disquetes.

Infiltrará tus chips.

¡Sí, es Cloner!

Se pegará a ti como pegamento.

También modificará la memoria RAM

¡Manda al Cloner!

Para poder solucionar este problema, simplemente se tenía que reiniciar el dispositivo para que vuelva todo a la normalidad. Pero generó muchas reacciones, siendo una de las más destacadas la de la propia Apple, que decidió crear uno de los primeros programas antivirus.

El propio creador escribía en su blog la sorpresa que tenía encima por haberse hecho viral con este programa, ya que afirmaba "he programado muchas cosas para el Apple II[...] Y el hack más estúpido que he escrito ha generado más interés, hasta el día de hoy". Y es que 40 años después todavía le siguen recodando por esta hazaña, y no por el resto de programas que ha ido desarrollando.

