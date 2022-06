Barrotes: el primer virus informático español y uno de los más peligrosos de la historia. Así es como infectaba un ordenador

Actualmente se han normalizado muchos términos informáticos como malware, troyano o virus en general. A lo largo de la historia de internet se han desarrollado muchos ataques de este estilo, pero solo unos cuantos han pasado a la historia por ser realmente peligrosos para los ordenadores. Uno de ellos, para sorpresa de muchos, tiene nacionalidad española y fue el primero que se creó en el año 1993 en nuestro país.

Este primer virus de marca española fue bautizado como Barrotes, y seguramente para la sorpresa de los creadores pasó a ser uno de los más peligrosos. Pero hay que tener en cuenta que ya habría algunas creaciones anteriores, pero al no dar muchos problemas no salieron a la luz pública. Es por ello que tradicionalmente este se considera el primer virus hecho por un programador español.

Que debes saber del primer virus creado en España

En un primer momento, este virus no era apenas dañino para un ordenador. El principal inconveniente que se presentaba es que aunque el ordenador se infectaba en cualquier momento, el virus quedaba en estado latente. Esto quiere decir que no se activaba automáticamente al entrar en el sistema, sino que aguardaba pacientemente hasta el 5 de enero, que es cuando entraba en acción, actuando en el sector de arranque.

El tipo de transmisión se realizaba a través de los antiguos diskettes. Estos eran utilizados normalmente para pasarse juegos entre amigos, y es por eso que cuando un amigo lo tenía todo el grupo lo acababa sufriendo debido al intercambio de estas unidades con los archivos del juego.

Como decimos, no era especialmente dañino. Esto se debe a que cuando llegaba el 5 de enero, comenzaban a aparecer barrotes en la pantalla (de ahí su nombre) que querían simular los de una cárcel. De esta manera se podía entender que el ordenador había quedado completamente secuestrado, quedando un mensaje que en la parte inferior que decía Virus BARROTES por OSoft. Esto se conseguía al escribir el programa en los archivos .COM y .EVE de MS-DOS. Obviamente hacía que la experiencia fuera realmente complicada, al no poder visualizar correctamente la pantalla.

Las versiones más malignas del virus

Pero como hemos comentado, hasta aquí era una de sus versiones más estándar de funcionamiento. Después existieron muchas variantes que introducía cambios de relevancia. Uno de ellos hacía que Barrotes 1303 tuviera como objetivo destruir el sector de arranque del disco duro. Esto hacía que al final no se pudiera arrancar el ordenador debido a que no se pudieran leer los archivos del disco duro principal. Esto era realmente dañino, ya que inutilizaba el dispositivo y siempre el 23 de septiembre, como era normal siempre. Esta fue la variante que finalmente se denominó como una de las más malignas, y también hizo que Barrotes fuera un virus realmente peligroso.

La siguiente versión podría haber supuesto también un gran problema para todos los usuario, pero por un error o por la buena fe del programador no terminó ocurriendo nada. Concretamente hablamos de la variante Barrotes 1463 que borraba múltiples archivos de la unidad de almacenamiento siempre el día 22 de cada mes.

Pero finalmente, no funcionó nunca debido a un supuesto error de programación. Aunque todo el mundo apunta a que finalmente fue que el propio desarrollador no quería ir más allá, echándose atrás. Esto se tradujo en que en lugar de ejecutarse el programa, el día 22 de cada mes lo hacía los días 34. Obviamente en el mes no hay ningún día 34, y es por ello que no se terminó ejecutando nunca.