Los disquetes son ya tan lejanos que algunos jóvenes confunden su icono de guardar con una máquina expendedora

Uno de los aspectos que más sorprende de la informática actual, incluso para las personas que llevan usando ordenadores décadas, es que el símbolo o icono de guardar se siga representando, en la mayoría de casos, con un disquete (o diskette en inglés).

Durante muchos años, el disquete fue el "lugar" donde guardábamos todo tipo de documentos y archivos, por lo que tiene sentido en lugar que se le concedió en las interfaces de las aplicaciones. Los más mayores del lugar incluso recordarán cómo se arrancaban sistemas operativos enteros desde los míticos soportes de 1,44 MB. Sin embargo, para nuevas generaciones, se trata de un símbolo tan vacío y desconocido, que surgen teorías descabelladas de lo que representa en realidad.

Why is the “Save” button on MS Excel represented by the picture of vending machine? (with purchased drink at the bottom)

— a question by young Japanese caught a buzz in Japan https://t.co/1MwZck1Bqb