Me estaba planteando dejar Prime Video cuando llegaran los anuncios y ya los he probado. Este es el impacto que tienen viendo series

Tras varios meses en otras regiones, los anuncios llegan finalmente a Prime Video. Bueno, realmente casi siempre los ha habido, aunque esta vez no mostrarán únicamente tráileres promocionales de Prime Video ni podremos saltárnoslos gratis. Amazon continúa así con una tendencia iniciada por Netflix y seguida por otras tantas como Disney+ e incluso Max en España, una vez el nuevo servicio de WBD se establezca en el país.

La publicidad es una gran fuente de ingresos para Amazon, la cual servirá para que la compañía siga apostando por grandes títulos, obteniendo así un mayor margen de inversión. Desde Amazon admiten que esta estrategia también servirá para “mantener la calidad y la cantidad de contenido en Prime Video”. Nosotros hemos estado un buen tiempo buceando por la aplicación con anuncios y bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Publicidad y sin Dolby Vision ni Atmos

La inserción de publicidad en Prime Video es ligeramente distinta que en el resto de servicios. Como bien sabrás, Prime Video es un servicio que se incluye como beneficio en la suscripción de Amazon Prime. Esto hace que no exista una modalidad de pago exclusiva para solamente pagar por Prime Video. De esta manera, mientras que las demás plataformas de streaming sí ofrecen un plan exclusivo con anuncios más económico, Amazon ha decidido incluir publicidad en el único plan que siempre se ha ofrecido mientras que, por un precio de 1,99 euros al mes sobre el coste de la suscripción de Amazon Prime, podremos eliminar la publicidad.

Hace algunos años pagaba por prácticamente todos los servicios de suscripción importantes, como Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video. Poco a poco tuve que ir recortando gastos debido a las subidas de precio, la nueva estrategia con el plan con anuncios y la limitación de las cuentas compartidas. Esto también se mezcló con el hecho de que cada vez veía menos contenido en streaming, lo que provocó que deshacerme de la mayor parte de los servicios de suscripción por los que pagaba me resultara más fácil. Sin embargo, siempre ha persistido uno: Prime Video.

Mensaje de bienvenida en Prime Video tras la llegada de los anuncios

Ahora el servicio cuenta con anuncios, aunque debo expresar que la experiencia ha sido menos terrible de lo que me había imaginado en un primer momento. Además, debo reconocer que todos los beneficios de la suscripción de Prime son demasiado atractivos para mí en este momento como para decidir abandonar también este servicio. No obstante, la decisión de incluir anuncios también en Prime Video no ayuda a querer seguir manteniéndolo.

La llegada de los anuncios no ha sido la única pega que los usuarios de Prime Video tendrán que afrontar si no pagan esos 1,99 euros mensuales. Y es que si no mejoramos el plan, tampoco podremos ver los títulos que ofrezcan compatibilidad con Dolby Vision ni Dolby Atmos. De esta manera, los únicos formatos de HDR incluidos en el plan estándar son HDR10 y HDR10+. Este cambio quizás pille por sorpresa a algunos, ya que no es algo que Amazon mencione directamente. Aunque la limitada lista de títulos con Dolby Vision y Atmos quizás haga que pocos acaben notando el cambio.

Cuando inicies Amazon Prime Video por primera vez tanto en la app para televisores y móviles como en el navegador de tu PC, te encontrarás con un pequeño botón que permanecerá para recordarte que puedes pagar un coste extra para eliminar la publicidad.

Los anuncios se manifestarán antes del comienzo de la reproducción y durante. Amazon no ha especificado cuántos minutos de publicidad veremos por cada hora de reproducción, aunque sí ha asegurado que encontraremos menos anuncios que en la televisión lineal y otros proveedores de servicios de streaming.

Cabecera de Prime Video antes del comienzo de la publicidad

Durante nuestra prueba, hemos encontrado publicidad al inicio de algunos títulos. Los fragmentos al inicio eran de 30 segundos y se mostraba publicidad de cualquier tipo, muy similar a la que podemos encontrar en cualquier canal de la TDT. Desde el navegador también hemos encontrado publicidad, aunque de manera menos frecuente que en la app para móviles y televisores, donde casi siempre hay anuncios al inicio de la reproducción.

Prime Video también mostrará publicidad en mitad de la reproducción. La app no avisará de ello, por lo que aparecerán de manera inmediata cuando toque. El cuándo es indeterminado, y la cantidad de anuncios dependerá de la duración del contenido. Aún no hay cifras concretas, aunque da la sensación de que aparece menos publicidad que en los planes con anuncios de otros servicios de streaming.

Cabe aclarar que todos los usuarios del plan estándar verán publicidad en el contenido de Prime Video, incluso si te has abonado al servicio antes del aviso de Amazon sobre la incorporación de los anuncios. La estrategia comenzó en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, extendiéndose el 9 de abril en Francia, Italia, España, México y Australia. Como cabe esperar, si has comprado o alquilado alguna película o serie en Prime Video, en estas no aparecerá publicidad. Además, tampoco se reducirá la resolución, algo que sí ocurre en el resto de planes con anuncios. En el aspecto de la calidad de la reproducción solamente lo notaremos al no reproducir contenido con Dolby Vision ni Atmos.

Otra mención que cabe recalcar es que, aunque paguemos los 1,99 euros al mes adicionales para eliminar la publicidad, habrá contenidos con tráileres promocionales al principio que seguirán apareciendo. Podremos omitir estos tráileres como hasta ahora hemos hecho. Además, en regiones donde se emitan deportes y eventos en directo a través de Prime Video también incluirán anuncios a pesar de actualizar el plan. Lo mismo ocurre con el contenido de los canales de suscripción internos de Prime Video.

Amazon parte con ventaja en este sentido, ya que son muchos los usuarios que consideran el servicio de Prime Video como un complemento más por debajo de otros beneficios como los envíos gratuitos, por lo que será interesante conocer cómo afecta esta decisión a corto y medio plazo en la cantidad total de suscriptores del servicio.

Actualmente, el servicio tiene un coste de 4,99 euros al mes, aunque también lo podemos pagar de forma anual, lo que nos saldría por unos 49,90 euros al año. Si cumplimos los requisitos para la suscripción de Amazon Student, la cuota se reduce a unos 2,49 euros al mes (o 24,95 euros al año). Sobre este coste tendremos que agregar 1,99 euros al mes si queremos quitar la publicidad de Prime Video.

