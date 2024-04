Cómo pedir cita para hacer la Renta 2023 por teléfono, pero solo si cumples con estos requisitos

Desde el pasado 3 de abril, todos los contribuyentes llamados a hacer la declaración de la renta 2024 tienen la posibilidad de acceder a su borrador y presentarlo para que les sea devuelto el dinero que le han retenido a lo largo del año (o a pagarlo). Todo siempre teniendo en cuenta las muchas deducciones que se pueden aplicar a la Renta para que sea mucho más favorable.

Pero en el caso de que no te fíes de hacerlo tu mismo, debes saber que Hacienda ya ha habilitado el Plan Le Llamamos donde vas a poder hacer la Renta con un agente tributario a través de teléfono. En este artículo te contamos cómo vas a poder pedir la cita desde este 29 de abril y hasta el 29 de junio.

Qué preparar para hacer la Renta por teléfono

Hay que tener en cuenta que las citas que adquieras deberán ser anuladas con una antelación máxima de 24 horas, y cuando se reciban deberá atenderse siempre desde un lugar tranquilo. El horario de contacto va a ser desde las 9:00 hasta las 19:00 y se recibirá la llamada desde el teléfono 810522052. Pero además, es importante contar con los siguientes datos al alcance:

Número de referencia del titular de la declaración, que puedes solicitar en la web de Hacienda.

DNI de todas las personas que figuran en la declaración.

El IBAN de la cuenta bancaria de la que se sea titular.

Referencias catastradlaes de los inmuebles que se quieren declarar.

Documentación justificativa de las deducciones a aplicar (contratos de alquiler con el NIF del arrendador, facturas de instalaciones...).

Certificado IRPF expedido por tu empleador.

Certificados de fondos de inversión, premios, subvenciones, transmisión de acciones...

En definitiva, vas a necesitar todos los documentos que te acrediten tu situación económica a lo largo del año. En muchos de estos casos simplemente será necesario para comprobar que los datos están bien, pero en el caso de las deducciones hay que destacar que en tu borrador no hay dato alguno, y se deberá introducir con exactitud.

Quién puede hacer la Renta 2023 por teléfono (y quién no)

A priori se podría llegar a pensar que hacer la Renta 2023 por teléfono es una posibilidad abierta a todos. Pero la realidad es muy diferente. Solo aquellas Rentas que son 'sencillas' se van a poder hacer a través de teléfono. En concreto, solo vas a poder pedir cita si entras dentro de alguna de estas situaciones:

Haber obtenido rendimientos de trabajo por debajo de 65.000 euros anuales.

Tener unos rendimientos de capital mobiliario por debajo de 15.000 euros anuales.

No tener más de 2 bienes inmuebles alquilados o 2 contratos de alquiler.

o 2 contratos de alquiler. Imputación de rentas inmobiliarias.

Ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta (derechos de suscripción, fondos de inversión salvo si calcula su base de retención por el art 97.2 IRPF, y premios).

De manera general, van a poder hacer la Renta aquellas personas que no tengan unos grandes ingresos y que no cuenten con muchas propiedades a su nombre. En el caso de los autónomos te puedes olvidar que te puedan hacer la Renta en una oficina tributaria, a no ser que tributes en el régimen de módulos en una actividad empresarial.

Entonces... si no sabes hacer la Renta 2023, ¿qué tienes que hacer? Si no entras dentro de estos supuestos, vas a tener que acudir a una gestoría especializada (pagando sus honorarios) y que te confeccionen la Renta. Porque estos mismos requisitos se aplican también a la cita presencial en Hacienda.

Cómo pedir cita telefónica para hacer la renta

Para poder pedir la cita teléfonica, la Agencia Tributaria pone dos sistemas a disposición de todos los contribuyentes. El primero es a través de un teléfono de contacto, teniendo la posibilidad de llamar a una centralita o llamar a una persona 'humana' para que te conceda la cita. Estos números son:

Teléfono automático: 915357326 y 901121224.

Teléfono con asistencia personal (de lunes a viernes de 9:00 a 19:00): 915530071 y 901223344.

Pero como hemos dicho, hay otro método extra y que está disponible 24 horas. Hablamos del acceso a la web habilitada por Hacienda para pedir cita previa (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/cita-previa-renta.html). Al acceder a ella, vamos a tener que pulsar en Cita para campaña de la Renta 2023, e identificarnos con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o el número de referencia de nuestra Renta.

Al identificarte, el sistema analizará tus datos fiscales y determinará si cumples los requisitos o no para poder presentar la Renta 2023 a través de este método. Como hemos dicho antes, si eres autónomo por ejemplo no te dejará. Pero si no es el caso, ya podrás elegir la oficina que mejor te convenga y también el día y la hora.

Al hacerlo, te llegará un SMS de confirmación con los datos de la cita, así como un correo electrónico. Como decimos, si no se puede acudir se va a tener que anular con una antelación de 24 horas a través de este mismo sistema o vía telefónica.

Imágenes | Markus Spiske Julian Hochgesang

En Genbeta | Cómo consultar el estado de tu Declaración de la Renta 2023: así sabrás por qué aún no has cobrado la devolución