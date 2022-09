Algo está roto en Netflix, Disney+ y en otras plataformas de streaming cuando me ponen tan difícil llegar a "Seguir viendo"

La primera opción con la que deberíamos poder interactuar con una app de streaming una vez hayamos elegido el perfil debería ser "Seguir viendo", siempre que tengamos algo en marcha. A día de hoy, ese pensamiento no puede estar más alejado de la realidad de las plataformas

No existe un decálogo de lo que debe ser una aplicación de streaming. Lo más parecido a una guía genérica de buenas prácticas que he encontrado por Internet es este interesante artículo de Jonh Siracusa, un histórico editor de Ars Technica y desarrollador.

Siracusa repasa todo lo que debe presentar una plataforma, comenzando por la pantalla que se muestra cuando abrimos la aplicación. Sobre este momento, dice "debe ser inmediatamente obvio cómo reanudar la visualización de lo que el usuario estaba viendo anteriormente. Esta puede ser la característica más importante fuera del propio reproductor de vídeo".

No puedo estar más de acuerdo. Las que no parecen estarlo son Netflix, Disney+ y Amazon y HBO en otros momentos de su existencia. El usuario, cuando entra a una aplicación o web de su plataforma de elección puede querer descubrir nuevo contenido. Saber qué está viendo el resto del país puede ser interesante. Pero, por encima de todo, quiere continuar la visualización de la serie que estaba viendo ayer a la misma hora que hoy.

Pulsa siete veces en el mando para encontrar el capítulo que seguías viendo ayer

Tradicionalmente, en el streaming ha sido complicado encontrar el contenido que estábamos viendo. Por momentos, en la vieja aplicación de HBO España era imposible. El problema es que, en cierto sentido, Netflix, que es la que empujó en el buen sentido, ahora va complicando las cosas.

Al entrar en su web, como vemos en la imagen superior, no encontramos lo que estábamos viendo de un vistazo. Se nos recomienda 'Las Chicas Gilmore', vemos "Las 10 series más populares en España hoy", vemos "Solo en Netflix", vemos "Tendencias", y vemos "Series ganadoras del Emmy". Por el camino hay contenido que me interesa, de cierta calidad. Hay incluso contenido que ya he visto hace poco en la plataforma, como 'After Life', cosa que no entiendo.

Ya sé que hay novedades y tendencias en España, Netflix, pero ¿dónde está la serie que estaba viendo hace un rato?

Muy bien, pero ¿dónde está "Seguir viendo"? En el navegador, en la séptima fila, lo que me obliga a hacer un buen scroll ante el tamaño de los contenidos de su web. En la aplicación de Smart TV repite posición en mi caso, séptima fila. Si hago scroll hacia arriba en vez de hacia abajo, me encuentro con "Mi lista", que está bien porque es contenido seleccionado por mí, pero no es el prioritario.

En la fila superior de opciones, junto a "Mi lista" podría haber un "Seguir viendo", pero no lo hay. Ni en la aplicación móvil ni en la de la Smart TV hay accesos directos que no requieran hacer tanto scroll.

En Disney+ ocurre algo similar. Tanto en aplicación como en web tengo que bajar a la sexta fila para encontrar el contenido. En la web es algo más obvio, porque sí aparece el "Seguir viendo" de un vistazo, aunque es así en una pantalla 4K. Si utilizo la pantalla del portátil sí que tengo que hacer scroll para encontrar esa fila.

Aunque tengo a 'She-Hulk' en "Seguir viendo", Disney me la muestra arriba primero en "Nuevo en Disney+"

Frente al pasado, dos buenos ejemplos ahora son HBO Max y Amazon Prime Video, con su nueva aplicación. En ambos casos, aunque en la cabecera se presenta contenido destacado que las plataformas quieren promocionar, en la primera fila está un "Seguir viendo" que no da lugar a error.

Medidas para aumentar la retención en la plataforma

Por el momento, Amazon parece haber entendido lo que como usuarios queremos hacer al entrar en una plataforma

Nada de lo que hemos repasado ocurre así por error. Las plataformas de streaming cuentan con enormes estudios de interacción en sus interfaces, por lo que algo tan básico como lo que hemos repasado es evidente. Netflix sabe que cada noche cuando abro la aplicación, lo que busco es "Seguir viendo". Pero también sabe que, para sus intereses, para que me quede en la plataforma, ofrecerme otros contenidos que me enganchen es algo vital. Porque no compiten con HBO, compiten por nuestro tiempo.

La lucha en el streaming cada vez está más complicada, ante la subida constante de precios y el aumento de la competencia. A muchos, los que nos llevará a cancelar en algún momento no será que no haya buen contenido, sino su involución. Tienen una capacidad tecnológica envidiable, pero el algoritmo no deja de recomendarte lo que ellos quieren que veas. Incluso cuando ya estás viendo algo en su plataforma.