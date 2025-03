Después de probar este ChatGPT para buscar y comprar piso, paso de Idealista. Solo hay algo que echo de menos

Desde hace unos meses ando en búsqueda activa de inmuebles para comprar mi primer piso y la verdad, se me está haciendo bola y eso que no he hecho más que empezar: por si ahorrar lo suficiente para la entrada no fuera una tarea titánica, toca cribar el mercado en busca de pisos que me gusten y entren dentro de presupuesto, contactar con quien lo gestiona para después visitarlos y, si todo va bien, cerrarlo tras una visita a mi banco.

Desgraciadamente sigo atascada en la fase de búsqueda. Hasta el momento había recurrido a Idealista y mi experiencia es manifiestamente mejorable. Así que cuando encontré este híbrido de ChatGPT e Idealista no me lo pensé dos veces y le di una oportunidad: se ha convertido en mi agente inmobiliario perfecto, es honesto, está siempre disponible y se lo sabe todo.

Ya no uso Idealista: me he pasado a este ChatGPT de búsqueda de piso

Antecedentes. Aunque puedes acudir a una inmobiliaria, opté por recurrir a Idealista porque en la práctica aúna ofertas de particulares y una vasta lista de inmuebles gestionados por inmobiliaria. Entre los filtros, las alertas y que puedes entrar 700 veces al día, en teoría lo tienes todo.

En la práctica, dista mucho de ser perfecto. Dejando al margen cuestiones propias de quien sube el anuncio, como las fotos engañosas o directamente inexistentes, también cuesta lo suyo llevar a cabo una criba más exhaustiva y personalizada.

Así que encontré pisosGPT, proyecto del ingeniero español Juan Carlos Cavero Gracia en su perfil de LinkedIn y me animé a probarlo. Aunque es gratis, es necesario suscribirse (tener una cuenta de ChatGPT) para usarlo.

Como cuenta el también creador de mercaGPT, ha 'scrapeado todos las viviendas en venta de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y las he metido dentro de un GPT' (nota: desde Idealista, lo que en la práctica es un Idealista tuneado no oficial). Explica Cavero que esta herramienta:

viene bien para buscar ofertas y pisos con características muy particulares, además de que te saca ventajas e inconvenientes de los mismos.

Si has buscado un piso para comprar o alquilar, seguro que ya te habrás dado cuenta que además de lo que el anuncio dice, también está lo que la publicación no cuenta o dice de forma sutil. O consecuencias de tu elección. Por ejemplo, un piso baratísimo en la periferia de Madrid por un medio por el que no pasa el metro ni el Cercanías.

Una vez dentro de pisosGPT me he encontrado una interfaz familiar, la de ChatGPT, con algunos ejemplos para saber por dónde empezar. En mi caso ya me he encontrado la primera limitación: la escasez de municipios disponibles. Servidora busca un piso para comprar en Pamplona o alrededores, por lo que desgraciadamente no me sirve de momento, ya que el ingeniero promete actualizar a diario y añadir más ciudades. En mi caso estoy interesada en el mercado de compra venta, pero seguro que habrá quien le interese también el alquiler

De momento, solo está disponible para Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia

No obstante, hasta hace meses vivía en Arganzuela (Madrid) y conozco bastante bien el mercado madrileño, así que me adapto y pruebo una búsqueda sencilla: 'un piso barato en Arganzuela de dos habitaciones'. Pero esto ya se puede hacer en el propio idealista simplemente ordenando por precio y un presupuesto tope. Pruebo a darle a refinar la búsqueda al extremo con unos criterios de selección mucho más específicos.

Aunque cada persona es un mundo y tiene sus necesidades y presupuestos, de mi búsqueda de piso de hace unos años en Madrid aprendí varias cosas: la importancia de tener el metro cerca, a esquivar las plantas bajas, ya que suele ser bastante común que haya problemas de humedades y bichos. En esa época tenía una perrita, así que descubrí que en la capital de España hay bastantes menos parques que en Pamplona.

Todo esto ya no puede hacerse con Idealista, pero metiéndole inteligencia artificial la cosa cambia. Le meto: 'Dame los pisos más baratos que tengas en Madrid con dos habitaciones, que no sean ni planta baja ni sótano, que tenga parques cerca y que estén a menos de 10 minutos de una línea del metro'.

Ahora la selección llega en forma de una tabla donde visualizar lo esencial y con un enlace en la última columna que nos permita verificar la información y contactar con el anunciante. Pero es que además hay un pequeño listado de los pros y contras donde por ejemplo vemos que la mayoría no tiene ascensor o ubicaciones interesantes, aunque hay otras ventajas más subjetivas como la calidad precio bastante discutibles. No obstante, tiene su punto: puedes pedirle cualidades más subjetivas como 'barrios seguros y agradables' y otras más objetivas 'con hospitales, centros de salud, teatros cerca'.

Tras probarlo con varias búsquedas he descubierto algún anuncio que no aparecía en pisosGPT y sí en Idealista y viceversa (ya no disponible) y dejando a un lado la limitación de los municipios disponibles, me parece que pisosGPT es una interesantísima herramienta que ahorra mucho tiempo haciendo cribas manuales.





