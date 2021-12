Square, la empresa de pagos de Jack Dorsey, cambia su nombre: será Block y busca impulsar el uso de criptomonedas

Para Jack Dorsey, el final de este 2021 le viene acompañado de muy importantes cambios profesionales. Mientras que hace unos días anunciaba que deja de ser CEO de Twitter, la red social que él mismo fundó y que su sustituto será el actual CTO o director técnico de esta plataforma, hoy la noticia es que su otra gran empresa cambia de nombre. Square pasa a llamarse Block y este cambio viene también con novedades en su negocio.

Esto tiene una gran relevancia para el mundo de los criptoactivos y las criptomonedas, un sector por el que Dorsey ha mostrado una firma apuesta, también desde Twitter y a nivel personal. Por ejemplo, se unió al rapero Jay-Z para crear un fondo que impulse el bitcoin en países en crecimiento, a través de ₿trust. Como resultado del cambio de nombre, Square Crypto, una iniciativa separada de la compañía dedicada al desarrollo de Bitcoin, cambiará su nombre a Spiral.

Primero, hay que saber que Block no será solo Square, sino que reunirá a otras empresas. Desde su inicio en 2009, la empresa ha añadido Cash App, TIDAL y TBD54566975 como negocios. Hay que recordar que en marzo de este año Square anunció que se hacía con gran parte de las acciones del servicio de música en streaming Tidal, gran competidor de Spotify.

"Block es un ecosistema global de muchas empresas unidas por su propósito de empoderamiento económico", dice un comunicado de prensa. Este enfoque se centra en diferentes actores: individuos, artistas, fans, desarrolladores y vendedores. Cash App es un proyecto de exchange descentralizado de Bitcoin y ayudará en este propósito de "ofrecer herramientas para facilitar el acceso a la economía".

Falta por ver cómo, concretamente, Block va a llevar a cabo esta integración de modo que, en efecto, haya un uso más efectivo de criptomonedas como el bitcoin por parte de los diferentes actores, desde desarrolladores a artistas, seguidores o vendedores de estos contenidos.

Block is @Square, @CashApp, @spiralbtc, @TIDAL, @TBD54566975, and our foundational teams who support them. We’re here to build simple tools to increase access to the economy. https://t.co/CkVKxHPkqy pic.twitter.com/RMOnxCLP9Y