₿trust: la unión de Jack Dorsey y el rapero Jay-Z para un fondo que impulse el bitcoin en países en crecimiento

Jack Dorsey, fundador y CEO de Twitter y de Square, y Jay-Z, uno de los raperos más ricos del mundo, se han unido para llevar a cabo el proyecto ₿trust que busca incrementar la presencia del bitcoin en países en desarrollo empezando por India y por algunos mercados del continente africano. Para ello, han anunciado la inversión de 500 bitcoins (19,6 millones de euros).

El cofundador y CEO de Twitter ha aclarado en una publicación dentro de su plataforma que ni él ni su socio en esta idea tendrán injerencia en la dirección de este fondo. Para encontrar a 3 miembros para la junta directiva, Dorsey ha incluido un link a un documento de Google donde las personas que se atrevan con este nuevo proyecto deben introducir información como su mail, nombre o apodo y su trabajo.

JAY-Z/ @S_C_ and I are giving 500 BTC to a new endowment named ₿trust to fund #Bitcoin development, initially focused on teams in Africa & India. It‘ll be set up as a blind irrevocable trust, taking zero direction from us. We need 3 board members to start: https://t.co/L4mRBryMJe

Aclara este documento que “vamos a juzgar toda la candidatura en lo que aparece” escrito en la parte de la descripción de la experiencia de la persona.

Nada se sabe de cómo el directivo tech y el rapero han llegado a unirse en esta iniciativa. De hecho, Jay-Z (Mr.Carter en la red social Twitter) no ha publicado nada en su perfil. Destaca que el también conocido por ser pareja de Beyoncé, tiene más de 3 millones de seguidores, pero no sigue a nadie a través de Twitter y lleva sin publicar nada desde noviembre de 2018.

De todos modos, a finales del pasado año se habló de que Square, una empresa fintech creada y dirigida por Jack Dorsey, quería hacerse con el servicio Tidal, de Jay-Z y que compite en el mercado con Spotify sin lograr los mismos resultados, como informó Bloomberg. Esta información también desvelaba que durante los meses anteriores, Dorsey y el rapero se habían reunido en diversas ocasiones, así que puede que en alguno de estos encuentros surgiera la nueva idea con el bitcoin.

Jack Dorsey lleva tiempo apostando por el bitcoin. Como ha hecho Elon Musk, CEO de Tesla en otras ocasiones, Dorsey tiene como única descripción de su perfil de Twitter el hashtag #bitcoin. Destaca que la última vez que Musk puso esta descripción en su bio de Twitter, la criptomoneda aumentó su valor de forma destacable. En este caso no se ha publicado nada que haya tenido influencia en el mercado de esas divisas. De todos modos, Dorsey lleva mucho tiempo apostando por el bitcoin. Su plataforma Square ya lo incluyó como método de pago en el 2014.

Otro evento que hay que destacar aquí es del año pasado cuando en octubre Square anunció la adquisición de 4,709 Bitcoin (BTC) por un valor aproximado de 50 millones de dólares (41,2 millones de euros). Este anuncio fue solo unos días después de que Dorsey publicase que el bitcoin "es un activismo directo contra un sistema financiero no verificable y excluyente que afecta negativamente a gran parte de nuestra sociedad", hablando del sistema tradicional.

#Bitcoin (aka “crypto”) is direct activism against an unverifiable and exclusionary financial system which negatively affects so much of our society. Important to at *least* acknowledge and connect the related societal issues your customers face daily. This leaves people behind: https://t.co/0LMlF1qcmG