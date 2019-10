Cómo es Tidal en 2019, ¿merece la pena pagar por su streaming de música en alta fidelidad?

En la batalla actual de los servicios de música en streaming, pocos salvo Apple Music se acercan apenas un poco al trono que sigue ocupando indiscutiblemente Spotify. Pero ni este último, ni otros competidores conocidos como Amazon Music o Deezer, ofrecen audio en alta calidad al estilo de Tidal, que desde el principio lo ha utilizado como uno de sus principales punto de venta.

Ahora, ese sonido HiFi o de alta fidelidad viene con un aumento significativo del precio, y es que si pagas solo los 9.99 euros al mes de una suscripción Premium normal, tienes básicamente lo mismo que te ofrecen todos los competidores, pero si te apuntas a Tidal HiFi por 19.99 euros al mes, es ahí que obtienes los verdaderos beneficios. En Genbeta hemos estado probando justamente ese plan durante varias semanas y de forma bastante intensa, para decirte cómo se planta el servicio actualmente y si vale la pena pagar por él.

Tidal en 2019 es muy diferente al Tidal de sus inicios

Una aplicación de escritorio mucho más completa y cargada de contenido adicional

La primera vez que probé Tidal fue por allá en 2015, cuando la empresa había sido comprada por Jay-Z y con toda una campaña mediática relanzaban el servicio prometiendo la mejor calidad de música y las mejores regalías para los artistas. La experiencia en aquel entonces dejaba muchísimo que desear.

La aplicación de escritorio era básicamente un clon de Spotify que carecía de muchas de las mejores opciones que este servicio ofrecía, y además tenías que pagar más por algo que se veía demasiado verde. Confieso que durante los siguientes años apenas y sentí curiosidad por Tidal por justamente la primera mala impresión.

Sin embargo, con el pasar de los años las aplicaciones y el servicio han ido evolucionando bastante, y en 2017 añadieron quizás una de sus características más atractivas: el audio en alta resolución o lo que dentro de la app se marca como "calidad Master".

Desde la versión móvil puedes elegir todos los tipos de calidad para streaming usando la red móvil o WiFi, incluyendo HiFi y Master

Mientras la calidad HiFi de Tidal ofrece música hasta la misma calidad que disponemos en los CDs, es decir, a 44.1 kHz, 16 bits y bitrate de 1411 kbps, unas cuatro veces la de la más alta en Spotify; la calidad Master usa el codec de audio MQA para ofrecer audio en alta resolución en formato FLAC o WAV, a 96 kHz y 24 bits.

Esa calidad aunque no está disponible para todos los discos de la plataforma, sí continúa creciendo, y además han creado una amplia selección de listas de reproducción que contienen música en calidad Master para que puedes disfrutar de ella.

A esto tienes acceso desde las apps móviles y desde las apps de escritorio, que ahora están disponibles en la mayoría de sistemas importantes: iOS, Android, Windows, macOS y la web. La calidad de todas esas aplicaciones ha mejorado significativamente con el tiempo, y la diferencia con aquella experiencia de lanzamiento es como la noche y el día.

¿De verdad se escucha mejor?

Esa etiqueta "Master" en marrón la vas a encontrar en discos selectos, pero es la mejor oferta de calidad de la plataforma

Este es quizás el punto más importante a la hora de contratar un servicio como Tidal HiFi, que obviamente es una suscripción que va a atraer principalmente a audiófilos y personas que quieren más de esos 320 kbit/s de la calidad "muy alta" en Spotify. En cuyo caso es posible que esos usuarios cuenten también con equipo de sonido de alta calidad.

Y es que si vas a escuchar Tidal Master con los altavoces integrados de tu portátil o con unos auriculares de 30 euros, simplemente estás tirando dinero a la basura. Para poder apreciar y obtener esa mayor calidad de sonido que transmiten las apps de Tidal, vas a necesitar equipo más caro y potente, por ende, todo este asunto, es un asunto caro con el que no cualquiera puede o está dispuesto a comprometerse.

Con mis auriculares bluetooth más modestos tengo que decir que no noto diferencia alguna entre la calidad más alta de Tidal, es decir, el Master, y la calidad "muy alta" de Spotify, mucho menos si dejo salir el sonido por los altavoces de un Macbook Air por ejemplo.

Los discos con calidad Master tienen un pequeño símbolo con una "M" junto al nombre

Ahora, cuando uso mi mejor par conectado a través del jack de 5mm del ordenador, la situación cambia un poco, pero solo un poco. El sonido no se siente "más alto", se siente más limpio y claro, pero no en todos los discos, en algunos se aprecia mejor.

Por ejemplo, tuve una experiencia sensacional con 'Abbey Road' (Super Deluxe Edition), en calidad Master se escucha indiscutiblemente mejor que en Spotify, mientras que por otro lado, no noto diferencia alguna entre el Master de 'Lover' en Tidal y el mismo disco en calidad "muy alta" en Spotify.

Donde quizás mejor parado sale Tidal frente a algo como Spotify, es en la consistencia de la calidad, mientras que en Spotify muchas veces me pasa que de pronto hay algún bajón en la calidad del audio, algo que noto más desde hace algunos meses, y que podría deberse a alguna fluctuación en la conexión, en Tidal no me pasó nunca, aunque lo he usado menos tiempo.

¿Es Tidal una opción viable para alguien que lleva años usando algo como Spotify?

Cuando sigues literalmente cientos y cientos de artistas en Spotify y sientes que tienes la librería vacía en Tidal

Personalmente he estado usando Spotify por más de 10 años, y pagando la suscripción premium de este por al menos seis. Esto quiere decir que he amasado una colección inmensa de datos en mi perfil, como listas de reproducción creadas, álbumes guardados, artistas seguidos, recopilaciones, etc.

Además, el servicio ha tenido años para crearse una idea de mis gustos y me ofrece recomendaciones acordes que simplemente no se pueden exportar a otro servicio. Y es aquí donde por mucha calidad que Tidal me ofrezca, no es viable ni cómodo para alguien que ha internalizado tanto otro servicio, el mudarse, menos si tendría que pagar el doble.

La aplicación de Tidal está llena de cosas útiles que me han sorprendido gratamente, por ejemplo la información y créditos musicales tienen un protagonismo mayor que en Spotify, no están escondidos tras muchos clicks donde jamás te interesarás por ellos.

Me encanta que los créditos musicales estén a un click obvio de distancia

La adición de vídeos musicales puede ser bastante atractiva para algunos usuarios, hay casi un cuarto de millón disponibles, según la empresa. También hay muchas listas de reproducción interesantes creadas por el equipo de Tidal, y la navegación es bastante cómoda y fácil de aprender.

Las aplicaciones están bien diseñadas y cuentan con las secciones esperadas del top de las carteleras, las novedades, estrellas en ascenso según Tidal, podcasts y shows, y el llamado Tidal X en donde añaden eventos exclusivos de artistas para conectar con los fans.

Eso de las exclusividades también es un punto interesante, puesto que Tidal tiene algunos aces bajo la manga debido a la lista de artistas que tienen intereses en la compañía y que lanzan su música primero en la plataforma, algo que será atractivo para aquellos a quienes les guste la música de gente como Jay-Z.

Sin embargo, ninguna de estas cosas "faltan" en Spotify, y salvo por la mejor calidad de audio, simplemente no hay nada que me haga decidirme por Tidal como mi servicio de música nuevo, ni tampoco suena mejor ni cerca de la calidad de mis vinilos, pero ese es otro tema.

Para quién es Tidal

El único mix de recomendaciones según mis hábitos que me ha hecho en Tidal hasta ahora, con muy pocos aciertos

Si eres una persona que no se ha casado aún con ningún servicio de música en streaming, Tidal podría ser para ti. Si eres un audiófilo que se gasta cientos de euros en el mejor equipo de sonido, y quieres sacarle provecho con la mejor calidad de streaming posible, Tidal HiFi es probablemente para ti.

Si eres alguien que no tiene años de listas de reproducción que no puede importar a otro servicio como Tidal, y de las que no quieres prescindir, te irá bien. Si tienes la paciencia y el tiempo para armar toda tu biblioteca musical en la plataforma desde cero, siguiendo artistas, guardando álbumes, y escuchando música por meses y meses hasta que el servicio te empiece a recomendar cosas que te gusten y no un montón de cosas al azar que no te interesan, quizás Tidal es para ti.

La sección de vídeos es interesante, pero tienes que poblarla tú mismo o la llenan con lo que "le gusta a todo el mundo"

Si no te importa que no puedas usar Tidal con tu Google Assistant y tengas que privarte de gritarle al Home Mini en la cocina que te ponga una canción, o si no te molesta que no existan aplicaciones ni para Xbox ni PlayStation, y mucho menos para algo como Linux, pues considera Tidal.

Tidal en general es un buen servicio, pero lo mejor que ofrece no está orientado a todo el público en general, ni tampoco tiene que estarlo del todo. Es una alternativa, especialmente el plan HiFi, para un nicho de usuarios que se toma un poco más en serio el asunto auditivo, quizás algo snob.

Si has estado contento con la calidad regular que ofrecen otros servicios premium, realmente no hay razones para cambiarte, a Tidal aún le falta camino que recorrer y al usuario nuevo le faltará camino que recorrer con Tidal para ponerlo a punto.

De cualquier manera, actualmente existe la posibilidad de probar Tidal HiFi de forma gratuita durante 60 días para que puedas evaluar toda la experiencia. Merece una oportunidad siempre que no estés contento con la calidad de sonido del streaming musical que escuchas actualmente.