Amazon Music ya crece más rápidamente que Apple Music y Spotify, pero alcanzarles en usuarios parece misión imposible

Desde la aparición en 2015 de Apple Music, la lucha entre el servicio de streaming de los de Cupertino y Spotify ha sido pacífica, pero a la vez encarnizada. No se han hecho mella el uno al otro, porque el mercado del streaming ha crecido desde entonces exponencialmente, pero llegará un momento en que la situación se ralentice y ocurra como con las operadoras de telefonía, que pasarán a competir con continuos cambios.

A Amazon nunca se le puede descartar en ninguna pugna en Internet, pero Amazon Music Unlimited, su servicio de streaming musical, estaba pasando por distintos mercados sin pena ni gloria, al no ofrecer diferenciación frente a lo ya establecido. Algo parecido a lo que fuera de Netflix, HBO o Hulu sufre Amazon Prime Video.

Sin embargo, según informa el Financial Times, en el último año ha crecido un 70 por ciento. Ese ritmo supuso que, en abril, Amazon alcanzara 32 millones de suscritores entre Amazon Music Unlimited y Prime Music.

Crecer más rápido de forma anual que Apple Music o Spotify es un gran hito para Amazon, pero lo que debe perseguir la compañía es el número total de suscriptores de los dos gigantes, y eso aún queda muy lejos. En ese sentido, exceptuando alguna exclusividad limitada, los catálogos de streaming se han convertido en commodity, y cualquiera empresa grande puede más o menos construir un servicio que tenga uno bueno.

Ante la falta de diferenciación, Amazon gana suscriptores con promociones puntuales (como esta de 4 meses por 0,99€) o con ofertas para clientes que, por ejemplo, solo escuchan su música en altavoces Echo. Son formas con las que tanto Spotify como Apple también han crecido, pero la familia de Amazon aún es más grande y potente de cara a seguir creciendo con ellas. Según el Financial Times, la empresa también tiene ventajas como lograr penetrar en demográficos distintos: un 14 % de los suscriptores de Amazon Music son mayores de 55 años, algo 3 veces mayor de lo presente en Spotify.

if you're super interested in the perspective, here're the slopes.



And I'm quoting Apple's 60M figure as of June, unsure why FT has Apple in the previous 56M mark pic.twitter.com/Khp7bEIhNC