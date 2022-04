Internet es un gigante centralizado: el fundador de Twitter "se culpa" de haber sido parte de esto y siente nostalgia de usenet

El fundador de Twitter, Jack Dorsey, ha admitido que se arrepiente de haber participado en la creación de una Internet centralizada por unos pocos actores (como los gigantes de las redes sociales o de servicios que usamos a diario como videollamadas o servicios de mail, por poner algunos ejemplos).

En un tuit, Dorsey alegó a la nostalgia que siente por los "días de usenet, irc, la web... incluso el correo electrónico (con PGP)". Dice que eran años "increíbles". Y con esto, siguió diciendo que "centralizar el descubrimiento y la identidad (de Internet) en algunas corporaciones realmente dañó a Internet". Dice Dorsey (que en noviembre anunció que dejaba su puesto como CEO) asume su "parte de culpa" y que se arrepiente.

the days of usenet, irc, the web...even email (w PGP)...were amazing. centralizing discovery and identity into corporations really damaged the internet.



I realize I'm partially to blame, and regret it.