¿Queréis editar tuits?": Elon Musk se estrena como mayor accionista de Twitter troleando con erratas sobre la esperada función

Elon Musk ha vuelto a dar de qué hablar estos últimos días. Y no es para menos, ya que recientemente se anunciaba que pasa a ser el mayor accionista de Twitter, consiguiendo un 9,2% de las acciones totales de la compañía. La decisión fue tomada días después de que realizara una encuesta por la red social, donde preguntaba si Twitter se adhería al principio de libertad de expresión.

Todo indica a que Elon Musk quiere poner la empresa patas arriba, comenzando con una de las características más ansiadas por los usuarios: la posibilidad de editar tweets.

El magnate fundador de SpaceX y actual CEO de Tesla tiene esa reputación de hacer temblar al mundo cuando escribe un tweet. Ahora tras haber adquirido un buen pellizco de la empresa, ha preguntado a los usuarios a través de una encuesta en Twitter si querrían que se pudiera editar tweets en la plataforma.

Do you want an edit button?

Sin haberse acabado el tiempo para que la gente respondiera, y con casi 2,3 millones de votos, la encuesta supera el 70% con el 'sí', o más bien 'yse', como escribe Musk, haciendo referencia a la falta de esta función en la red social.

Tras ello, no tardó en citarle Parag Agrawal, actual CEO de Twitter tras la marcha de Jack Dorsey. Aquí, Agrawal advertía a los usuarios que las consecuencias de esta encuesta 'serán importantes', insistiendo en que los usuarios voten cuidadosamente.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB