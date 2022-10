Twitter ya no confía en Elon Musk y prefieren aplazar el juicio hasta que el magnate consiga el dinero para completar la compra

Desde que Elon Musk anunció la compra de Twitter durante la pasada primavera, han pasado muchas cosas. El culebrón no cesa, y tras las vueltas que ha dado el tema, finalmente Musk decidió aceptar la oferta inicial de 54,20 dólares la acción, adquiriendo la compañía por unos 44.000 millones de dólares. Sin embargo, aún quedan unos cabos sueltos que atar, y uno de ellos es el juicio entre Twitter y Elon Musk que se tenía que celebrar el próximo 17 de octubre.

La compañía no se fía del CEO de Tesla, y es por ello que, si bien han aceptado ambas partes el acuerdo de adquirir la red social por la cifra original, Twitter aún no quiere suspender el juicio hasta que Elon Musk no haya conseguido la financiación para completar el acuerdo, ya que 'no quiere más jugarretas'.

Elon Musk tiene hasta el 28 de octubre para conseguir los fondos

Los abogados de Elon Musk facilitaron un escrito al tribunal que se encarga del caso. En él, se especifica que la adquisición se completaría alrededor del 28 de octubre por el precio acordado de 54,20 dólares la acción. Es por ello que la defensa de Elon Musk ve absurdo continuar con la batalla legal, ya que podría complicar aún más el proceso de compra.

Sin embargo, Twitter no quiere dar rienda suelta a Elon Musk y a pesar de haber pactado el precio de la compra, todavía quiere mantener el juicio hasta que Musk consiga la financiación necesaria de los bancos para hacerse con la red social. Eso sí, han pospuesto el juicio al 28 de octubre, fecha en la que el magnate lo debería de tener todo listo para dar el paso definitivo. Así lo confirmó la propia jueza encargada del caso, Kathaleen McCormick.

La defensa de Musk insiste en que continuar con el juicio sería 'un enorme desperdicio de recursos', algo que 'socavaría la capacidad de las partes para cerrar la transacción' y que pondría la operación 'en el limbo'. Los abogados comunicaban en el escrito también que esto podría suponer que los accionistas de Twitter recibieran el dinero más tarde. Según Business Insider, la cifra de los costes del juicio podría ascender a los 200 millones de dólares en total por ambas partes.

La respuesta de Twitter fue clara, rechazando la propuesta de Musk para suspender el juicio. La compañía ya no se fía de los movimientos del magnate, y prefieren mantener el juicio como forma de presión hacia Musk y su equipo. "Los acusados pueden y deben cerrar la compra la próxima semana", indicaba la defensa de Twitter. Para la compañía, suspender el juicio es una oportunidad más para que Elon Musk continúe con más 'jugarretas y retrasos'.

