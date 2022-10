Elon Musk quiere que Twitter cobre hasta por mantener la cuenta verificada y despedirá a sus trabajadores si no cumplen

No hace ni tres días que Elon Musk se ha puesto al frente de Twitter y ya le ha dado a sus empleados un ultimatum. Si bien entre sus planes se encontraba cambiar el método de suscripción empleado por la red social hasta este momento, es decir, Twitter Blue, todo apunta a que esto será la primera orden de la era Musk. Y los trabajadores que estén en ello no tendrán más remedio si no quieren ser despedidos.

La idea de Elon Musk parece que se trata de aumentar el precio de la suscripción opcional Twitter Blue, pasando de 4,99 euros a 19,99 euros. La idea es que, además de incrementar el precio, sirva como medida para verificar a los usuarios y quitarse de en medio las cuentas bot. Tal y como apuntan desde The Verge, Musk parece haberle dado a sus trabajadores ya una fecha límite para este encargo, y aquellos que no la cumplan, serán despedidos.

Podrás conseguir el verificado de Twitter pagando su suscripción de 19,99 dólares

Además de las características que ya ofrecía Twitter Blue, la idea de Musk con esta suscripción es la de usarla para verificar a los usuarios de la plataforma. Según sus planes, aquellos suscriptores de Twitter Blue tendrían hasta 90 días para volverse a suscribir si no quieren perder su icono de verificado.

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Hasta el momento, el icono de verificado únicamente era para ciertas cuentas influyentes que habían cumplido ciertos requisitos, ya sea en número de seguidores o actividad en la plataforma. Se trataba de un proceso que había que pedir a la red social, pero ahora según parece, todo el mundo podrá obtener el verificado a través del plan de Twitter Blue de 19,99 euros al mes.

Según el medio, los empleados tienen hasta el 7 de noviembre para cumplir con la fecha de entrega y publicar esta característica si no quieren ser despedidos. Musk dejó clara desde el primer momento su intención de cambiar Twitter por completo, y una de las cuestiones que más ganas tenía de poner una solución era a las cuentas bot.

Recientemente, el propio Elon Musk escribía a través de un tweet lo siguiente: "Todo el proceso de verificación está siendo modificado en este momento". Parece que el CEO de Tesla y ahora dueño de Twitter, no quiere perder el tiempo con sus cambios planeados para dicha red social. De hecho, una de sus últimas modificaciones de la red social tiene que ver con la página de cierre de sesión. Y es que ahora, cuando un usuario sale de Twitter, es redirigido a la pestaña de explorar para seguir viendo tweets en vez de solamente el formulario de inicio de sesión.

Tras haberse completado el proceso de compra por el cual Musk acordó unos 44.000 millones de dólares, el magnate no ha querido perder el tiempo con los cambios. Sin embargo, se avecina tormenta para sus trabajadores, ya que se espera un despido masivo esta semana en la compañía que afectaría tanto a managers como a ingenieros que no hayan contribuido al código base recientemente.