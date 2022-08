WhatsApp ya no es una herramienta de mensajería más: ahora es la "caja registradora" de Zuckerberg en su principal mercado

WhatsApp lleva tiempo avanzando para ser una plataforma multiusos y no solamente un lugar donde puedes comunicarte con amigos, colegas y familiares. El objetivo de Meta, que más que un imperio de redes sociales es un universo de marketing y ventas, continúa avanzando con la última novedad de WhatsApp en su mercado más importante.

En la India, el lugar del mundo donde más usuarios tiene esta app (500 millones de usuarios mensuales), ya se pueden realizar compras sin salir de WhatsApp. Meta se ha asociado con el gigante de comercio electrónico indio JioMart.

Con esta novedad, los clientes pueden mirar todo el catálogo del supermercado desde la propia app y realizar pedidos y pagar desde la aplicación. Los pagos son gestionados por el sistema local Unified Payments Interface (UPI). No se descarta que esto llegue pronto a muchos más mercados.

Nuevas formas de ganar dinero de WhatsApp

Mark Zuckerberg busca nuevas formas de monetizar sus aplicaciones y herramientas sociales. Cómo gana dinero WhatsApp si es una aplicación gratuita es una pregunta recurrente por parte de los usuarios, que desde Genbeta ya hemos analizado a fondo. Hay que recordar que en el año 2014 Facebook anunció la compra de WhatsApp por 19.000 millones de dólares, perfilando esta aún a día de hoy como una de las mayores adquisiciones de la historia de las empresas del universo software.

WhatsApp no es realmente gratuita. Aunque desde esta empresa no ha especificado completamente cómo es el modelo de negocio que les da ganancias, sí que se habla mucho de que no pagas con dinero el uso de esta aplicación pero sí pagas con los datos que le das a WhatsApp de tu vida privada.

Para empezar, hasta el momento, WhatsApp no te ofrece publicidad como sí lo hace Facebook, que aprovecha los datos para crear un perfil de usuario y crear publicidad dirigida de modo que una persona reciba información de productos y servicios que podrían resultarles muy útiles. Con esta nueva función de compras dentro de la plataforma, hay un cambio en el negocio.

Mientras que no está claro si nuestros datos se monetizan, aunque todo apunta a que sí con la enorme polémica que causó el pasado año los cambios en las condiciones de uso de la app (que levantó las sospechas de que el camino es hacia una unión de la información entre WhatsApp y Facebook, algo prohibido en la Unión Europea), lo que sí sabemos es que WhatsApp hace tiempo que se quiere perfilar como "la caja registradora" (palabras literales de Matt Idema, director de operaciones de la marca que también ha dicho que "Instagram y Facebook son el escaparate") o el canal creado para una comunicación entre consumidor y vendedor, después de el usuario haya visto productos o servicios interesantes a través de Facebook o Instagram.

Eso sí, para los pagos dentro de la aplicación Meta debe someterse a las regulaciones de cada país y obtener un permiso. En el caso de India, lo ha conseguido tras dos años de pruebas.