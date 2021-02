WhatsApp no podrá enviar y recibir nuestros mensajes si no aceptamos las nuevas condiciones del 15 de mayo: esto es lo que cambia

Hay nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp que van a llegar el 15 de mayo de forma definitiva, tras la polémica que han levantado estas novedades. Hoy se ha sabido que no aceptarlas llevará a grandes cambios en tu forma de comunicarte online con tus amigos y contactos.

Hay que recordar que WhatsApp anunció cambios en los términos de uso y política de privacidad que obligarían a los usuarios a compartir sus datos con Facebook para poder seguir usando la app a partir del 8 de febrero. La polémica que esta decisión suscitó llevó a una mudanza masiva de usuarios desde WhatsApp a otras aplicaciones de mensajería, de modo que la app de Facebook aplazó su misión para explicar mejor el cambio.

En España y en la Unión Europea en general, aunque estas condiciones de uso están limitadas por la ley de Protección de Datos que rige nuestra privacidad, los términos deben aceptarse de todos modos.

Las funciones de WhastApp irán limitándose poco a poco para quienes no acepten las novedades

Ahora ya no habrá aplazamientos, según las novedades de WhatsApp. Las personas que el 15 de mayo no hayan aceptado esta nueva política, irán viendo cómo la app de mensajería va a ir dejando de funcionar poco a poco. Primero, no podrán intercambiar mensajes de texto y archivos con otros usuarios, aunque sí podrán hacer y recibir llamadas y videollamadas usando la app (aunque solo durante unas semanas). Tras este periodo, quienes no acepten las condiciones de uso, no podrán usar la app.

Eso sí, "si para entonces no has aceptado, WhatsApp no eliminará tu cuenta", solo que "no tendrás la funcionalidad completa de WhatsApp hasta que aceptes", según las novedades publicadas hoy. Además, "antes del 15 de mayo, puedes exportar tu historial de chat en Android o iPhone, y descargar un informe de tu cuenta.

Si quieres eliminar tu cuenta en Android, iPhone o KaiOS, la empresa recuerda que es una acción que no se puede revertir, "ya que borra tu historial de mensajes, te elimina de todos tus grupos de WhatsApp y borra tus copias de seguridad de WhatsApp".

La situación en Europa con la Ley de Protección de Datos

Ahora bien, teniendo en cuenta que en España, al ser parte de la Unión Europea, las nuevas condiciones de uso, cuyo principal cambio radica en que va a permitir a Facebook compartir y utilizar los datos obtenidos de WhatsApp para sus servicios, no aplican gracias al Reglamento General de Protección de Datos, hay dudas sobre qué pasa con los usuarios de aquí. ¿Hay que aceptar las condiciones de todos modos?

La aceptación de los nuevos términos del servicio es un trámite más que debemos completar para seguir usando WhatsApp. Ahora bien, como detalla Xataka, si estamos en la Unión Europea WhatsApp no puede compartir los datos con Facebook, a pesar de que WhatsApp nos haya mandado avisos de los cambios en los términos. La aceptación de los nuevos términos y condiciones de uso es un mero trámite para poder seguir usando la aplicación, pero citando textualmente a WhatsApp, "tu aceptación de las nuevas condiciones del servicio no amplían la capacidad que tiene WhatsApp para compartir datos de los usuarios con Facebook, su empresa matriz".

Ciertos casos en los que la nueva política podría influir a los usuarios de España

Aunque la regulación europea limita la nueva política de privacidad global de WhatsApp y no habrá grandes cambios para los usuarios de España, hay peuqeños matices. La misma empresa ha dicho que "en caso de que decidamos compartir datos con las empresas de Facebook para este propósito en el futuro, solo lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en lo relativo a un futuro mecanismo que nos permita dicho uso. Te mantendremos al tanto de las nuevas experiencias que presentemos y de nuestras prácticas de información". Esto es que, si en el futuro hubiera nuevos cambios de normativa europeos, cambiaría la situación.

En la Unión Europea WhatsApp presta servicio a través de WhatsApp Ireland Limited. Por eso la declaración anterior habla de Irlanda.en otros países lo hace a través de WhatsApp LLC. Esto quiere decir que la plataforma de mensajería opera en la Unión Europea a través de una empresa separada que se rige por las normas de la Unión Europea.

Además, si como usuario te comunicas con empresas que usen los servicios de alojamiento web seguros de Facebook, la empresa "puede ver la información que le estás compartiendo y utilizarla para sus propios fines de marketing, los cuales podrían incluir el uso de publicidad en Facebook". En esos casos, es posible que veamos un anuncio de una empresa en Facebook con un botón que permite enviarle un mensaje por WhatsApp.