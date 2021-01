WhatsApp anuncia que aplazará hasta mayo la actualización de su política de privacidad tras la polémica desatada

Hace unos días, WhatsApp informó a sus usuarios a través de una alerta en su aplicación de que debían aceptar los nuevos términos de uso de la misma... unos términos de uso que otorgaban a la app permiso para compartir datos personales (como número de teléfono y ubicación) con Facebook.

Después de las reacciones negativas de la comunidad de usuarios, que entre otras cosas se ha traducido a un auge masivo de las aplicaciones de mensajería alternativas centradas en la privacidad, WhatsApp acaba de anunciar el aplazamiento de la entrada en vigor de sus nuevas políticas de privacidad durante tres meses.

Así, la reforma en el uso compartido de datos de la aplicación líder en el ámbito de la mensajería instantánea no se aplicará hasta el 15 de mayo, para que los usuarios puedan "revisar la política a su propio ritmo antes de que haya nuevas opciones de negocio disponibles".

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.