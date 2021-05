WhatsApp cambia hoy, 15 de mayo, sus condiciones de uso: esto es lo pasará en tu cuenta a partir de ahora si no las aceptas

Hoy día 15 de mayo ha entrado en vigor, finalmente, la nueva política de privacidad de WhatsApp. ¿Ya la has aceptado o aún no? Sea como sea, aquí te vamos a contar las consecuencias de esta novedad en una de las herramientas de mensajería más usadas y propiedad de Facebook.

En principio, la compañía dijo que el 15 de mayo, quien no aceptara las nuevas condiciones vería su cuenta desactivada. Sin embargo, a comienzos de esta semana comunicaban que no será así y que no se modificará el comportamiento de las cuentas. Concretamente:

"No se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y nadie perderá tampoco las funcionalidades de WhatsApp. Seguiremos con recordatorios a las personas durante las próximas semanas".

A pesar de esto, si entras en las preguntas y respuestas de WhatsApp sí que afirma la empresa que, en algún momento (no concreta aún), se irán perdiendo funcionalidades y su uso será más limitado, como concretaremos más adelante.

Según WhatsApp, la mayoría de usuarios que ha recibido los nuevos términos de servicio los han aceptado. Además, advierten que las personas que no acepten recibirán recordatorios para que acepten en el futuro. No han comunicado cuál será la frecuencia de estos avisos, pero si fuera alta, muchos usuarios aceptarían solamente para dejar de verlas.

El poder que han tenido las quejas masivas: victoria solo parcial

Aunque desde Facebook no han contado el por qué del cambio de decisión, todo apunta al miedo a perder más usuarios. WhatsApp empezó a comienzos de enero a mostrar un aviso en el que informaba a sus usuarios de cambios en sus condiciones de privacidad. En resumen, lo que hará será compartir datos con Facebook. Datos como el número de teléfono de sus usuarios, información de la cuenta, datos de transacción, metadatos, interacciones en la plataforma, información del dispositivo...

De todos modos, aunque no te quitarán tu cuenta de la plataforma, sí que es una victoria solo parcial puesto que si no aceptas las condiciones de uso, habrá funciones de WhatsApp que no podrás usar. Además de que vas a recibir mensajes constantes recordándote que debes aceptar los nuevos términos, no podrás acceder a tu lista de chats al abrir el servicio, según ha explicado la empresa.

Sí podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes hy también para devolver llamadas o videollamadas perdidas. Estas limitaciones llegarán de forma periódico. No a todos los usuarios al mismo tiempo y no se ha concretado cuándo sucederá esto.

Cuando se anuncio a comienzos de año la nueva política de privacidad de WhatsApp, Signal y Telegram pasaron a registrar muchos nuevos usuarios de forma masiva. Y esta podría ser una razón de peso para el cambio de planes de la empresa de Menlo Park.

Qué pasa con tu cuenta en WhatsApp si eres de la Unión Europea

En la Unión Europea la normativa de protección de datos GDPR impide que Facebook comparta los datos de WhatsApp con el resto de la compañía para interés propio de la empresa. Las condiciones de uso de WhatsApp en la Unión Europea indican lo siguiente:

"Actualmente, Facebook no usa la información de tu cuenta de WhatsApp para mejorar las experiencias con los productos de Facebook ni proporcionarte anuncios más relevantes en la plataforma. Este es el resultado de las conversaciones que se mantuvieron con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda y otras autoridades de protección de datos de Europa."

Esto se debe a que los usuarios de países miembros de la Unión Europea utilizan la app de WhatsApp Ireland Limited y no la de WhatsApp LLC. Esencialmente significa que se trata de una empresa separada que se rige por las normas de Bruselas y por lo tanto protege a los usuarios ofreciéndoles las condiciones y acuerdos con los que se ha llegado con la Comisión Europea.

De todos modos, aunque supuestamente no aplique, los ciudadanos de la UE también debemos aceptar los nuevos términos del servicio para seguir usando WhatsApp y si no también podremos ver ciertas funciones limitadas. Y es que hay matices.

La misma empresa ha dicho que:

En caso de que decidamos compartir datos con las empresas de Facebook para este propósito en el futuro, solo lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (sede de la empresa) en lo relativo a un futuro mecanismo que nos permita dicho uso. Te mantendremos al tanto de las nuevas experiencias que presentemos y de nuestras prácticas de información.

Esto es que, si en el futuro hubiera nuevos cambios de normativa europeos, cambiaría la situación. Además, si como usuario te comunicas con empresas que usen los servicios de alojamiento web seguros de Facebook, la empresa "puede ver la información que le estás compartiendo y utilizarla para sus propios fines de marketing, los cuales podrían incluir el uso de publicidad en Facebook".

Al mismo tiempo, Facebook parece generar desconfianza en Europa. Por ejemplo, la autoridad de Hamburgo -cada estado alemán tiene un regulador de la privacidad, mientras que otros países de la Unión Europea solo tienen una autoridad nacional- ha iniciado el procedimiento de urgencia del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) para "proteger los derechos y libertades de los usuarios alemanes". Sus protavoces han dicho que temen que los cambios permitan a WhatsApp "ampliar las transferencias de datos con Facebook con fines de marketing y publicidad directa".