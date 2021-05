WhatsApp se retracta: la nueva política de privacidad llega el día 15, pero si no la aceptamos no se desactivará nuestra cuenta

El próximo día 15 de mayo entran en vigor la nueva política de privacidad, tras ser pospuesta en enero ante la polémica desatada (que hizo que Telegram y Signal crecieran mucho en altas de usuarios).

La compañía anunció que a partir de la nueva fecha, el 15 de mayo, quien no aceptara las nuevas condiciones vería su cuenta desactivada. Es decir, que o se aceptaba o no podríamos seguir usando la plataforma. Sin embargo, hoy han comunicado que no será así y no se modificará el comportamiento de las cuentas por este motivo:

"No se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y nadie perderá tampoco las funcionalidades de WhatsApp. Seguiremos con recordatorios a las personas durante las próximas semanas".

Quien no acepte solamente recibirá amables recordatorios: el ejemplo de que las quejas han sido un éxito

Según WhatsApp, la mayoría de usuarios que ha recibido los nuevos términos de servicio los han aceptado. Quien aún no lo haya hecho porque se pospusieron hasta el 15, no verán su cuenta eliminada o perdiendo funciones como ya advirtieron desde el servicio de mensajería instantánea de Facebook.

Sin embargo, advierten que las personas que no acepten recibirán recordatorios para que acepten en el futuro. No han comunicado cuál será la frecuencia de estos avisos, pero si fuera alta, muchos usuarios aceptarían solamente para dejar de verlas.

En cualquier caso, hay que recordar que las nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp no afectaban a usuarios europeos, así que nada cambiará en todo caso. Lo llamativo era que siendo así, millones de usuarios pudieran quedarse sin usar su herramienta de comunicación de no aceptar esas condiciones que por el GPDR no se aplicaban.

Ya sea por las quejas en redes sociales de muchos usuarios, o por el crecimiento de altas mencionado de Telegram o Signal, lo cierto es que WhatsApp primero pospuso estas medidas y ahora ha hecho que no importen demasiado, con lo que la victoria es total para sus opositores y para aquellos preocupados por la integración de algunos de sus datos con los de Facebook. Algo que, cabe recordar, la compañía siempre afirmó que nunca haría cuando compró WhatsApp. Desde 2017, sabemos que mintieron.

Vía | The Next Web