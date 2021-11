Facebook, Twitter y YouTube han perdido casi 10.000 millones de dólares por no poder rastrearnos en el iPhone, según Financial Times

Una investigación de The Financial Times ha concluído que las restricciones que Apple ha impuesto para que las redes sociales tengan más complicado recolectar datos de los usuarios de iPhone y de iPad pudo haberles costado a Snapchat, Facebook, Twitter y YouTube (que es propiedad de Google, una de la que empresa que más datos tiene de la población) 9.850 millones de dólares desde el mes de abril, cuando entró en vigor esta práctica. Esto son 8.500 millones de euros.

A comienzos de año, Apple anunciaba que su nueva política de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones (ATT) exigiría a las aplicaciones pedir permiso para rastrear los datos de los usuarios. La política entró en vigor en abril de este año, prohibiendo a las empresas que ofrecen apps rastrear a los usuarios si es lo que ellos deciden.

Incluso, en el mes de enero, la de Cupertino hizo un informe para que la ciudadanía pudiera ver cuántos datos nuestros se quedan las aplicaciones y los gigantes del softwre.

Apple y su negocio de publicidad

Al mismo tiempo, la medida sí está beneficiando a Apple. Su plataforma publicitaria está creciendo de forma espectacular (aunque casi en silencio por parte de la empresa) en los últimos meses, de acuerdo con un análisis que publicó The Financial Times en octubre. Según las informaciones, los ingresos de la plataforma Search Ads de Apple se triplicaron en seis meses.

Una de las claves de este éxito es que sus grandes rivales, como Google y Facebook, no pueden prácticamente ofrecer publicidad dirigida a los consumidores de productos de Apple, ya que no ahora no siempre pueden rastrearlos y, por tanto, tienen menos información de los usuarios. Si alguien quiere poner un anuncio en los iPhone o los iPad y que lo vea el perfil demográfico que quiere, necesita usar Search Ads.

Polémica entre Facebook y Apple

Esta decisión de Apple ha sido, por supuesto, polémica desde el principio. Facebook criticó la medida con un anuncio de página entera en el periódico, y gracias al informe del FT, ahora podemos saber por qué los líderes de la compañía estaban tan frustrados.

Según el informe, Facebook fue la que más dinero perdió "en términos absolutos" en comparación con otras plataformas sociales, debido a su enorme tamaño (además de Facebook, tiene las apps de Instagram y de WhatsApp). Mientras tanto, a Snap "le fue peor como porcentaje de su negocio" porque su publicidad está principalmente ligada a los teléfonos inteligentes, ya que no tiene versión de escritorio.

Los expertos consultados por The Financial Times consideran que estas aplicaciones necesitarán ser más creativas con su publicidad si no quieren seguir perdiendo la oportunidad de obtener los ingresos millonarios que sí recibían antes de esta nueva función que limita el rastreo.