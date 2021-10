Apple ha triplicado sus ingresos publicitarios en seis meses tras poner trabas a la competencia

La plataforma publicitaria de Apple está creciendo de forma espectacular (aunque casi en silencio por parte de la empresa) en los últimos meses, de acuerdo con un análisis que acaba de publicar Financial Times. Según estas informaciones, los ingresos de la plataforma Search Ads de Apple se han triplicado en los últimos seis meses.

Una de las claves de este éxito es que sus grandes rivales, como Google y Facebook, no pueden prácticamente ofrecer publicidad dirigida a los consumidores de productos de Apple. Es decir, que si alguien quiere poner un anuncio en los iPhone o los iPad y que lo vea el perfil demográfico que quiere, necesita usar Search Ads.

Patrick McGee, el autor del artículo del Financial Times, publicó ayer en Twitter cómo Search Ads se está "comiendo" el mercado publicitario para dispositivos iOS: su cuota para los anuncios de pago es del 58% según datos de la consultora Branch.

Chart of the Day:@Apple’s advertising business has more than tripled its market share in the six months after it introduced privacy changes to iPhones that obstructed rivals, including @Facebook and @Google, from targeting ads at consumers.



