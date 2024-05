Un estudio inédito muestra que Apple y Microsoft perdieron a muchos de sus grandes talentos por empeñarse en meterlos en la oficina

Algunos de los trabajadores más talentosos y de alto rango de Apple, Microsoft y SpaceX han dejado sus empresas después de que ordenasen a la plantilla volver a la oficina, según ha descubierto un nuevo estudio.

Las empresas se están empeñando en volver a las oficinas, al menos en modo híbrido (en el caso de Elon Musk, él aboga por pasar muchas horas en la oficina) y muchos son los expertos que han advertido que eso puede llevarles a perder el buen talento y es que los buenos trabajadores pueden escoger qué empresa quieren y los empleados suelen preferir flexibilidad.

Ahora, un nuevo estudio hecho por investigadores de la Universidad de Michigan y la Universidad de Chicago, titulado “Return to Office and the Tenure Distribution”, ha podido demostrar que, realmente, los mandatos de meter a la gente en las oficinas, cuando son no deseados por la plantilla, lleva a las empresas a perder a los buenos trabajadores.

Los investigadores compararon 260 millones de currículums con datos de la empresa para analizar los efectos causales de los mandatos de vuelta a las oficinas, en la permanencia de los empleados en Microsoft, SpaceX y Apple. Y lo que han descubierto es que cuando las empresas acabaron con la flexibilidad del teletrabajo, los empleados de alto nivel se fueron a empresas que sí les dejaban seguir trabajando en remoto.

SpaceX el que más buenos trabajadores ha perdido

Concretamente, el número de empleados de alto nivel en Microsoft cayó más del 5% después de obligar a volver algunos días a la semana a la oficina. Por su parte, Apple perdió al 4%. La empresa creadora del iPhone pidió que la vuelta fuera de solo un día a la semana, aunque con unos polémicos castigos.

SpaceX fue la que más talento dejó por el camino, con una caída del 15%, que los investigadores atribuyen a su requisito excepcionalmente estricto: cinco días a la semana en persona.

Esa salida de personas plantea una amenaza duradera a la “productividad, la innovación y la competitividad”, los componentes que separan a una empresa próspera de una en caída libre, de acuerdo con Fortune.

Desde Microsoft niegan los datos del estudio. Amy Coleman, vicepresidenta de recursos humanos dijo a la mencionada revista que "los datos internos de Microsoft no se alinean con los hallazgos del artículo" y agregó que la empresa es un lugar de trabajo híbrido “que gira en torno a la flexibilidad y una combinación de estilos de trabajo". Las empresas no acaban de reconocer que sus decisiones de volver a la oficina pueden perjudicarles, como ya hemos visto en muchas ocasiones.

Un portavoz de Apple alegó al Washington Post que el estudio sacó “conclusiones inexactas” y “no refleja las realidades” del negocio de Apple o las tasas de deserción.

"Más nocivo de lo que se pensaba"

Sin embargo, uno de los autores de la investigación, David Van Dijcke, dice que está claro con sus conclusiones que las órdenes de volver a la oficina tienen efectos mucho "más nocivos de lo que la gente pensaba antes".

Van Dijcke indica además empleados senior que dejaron Microsoft, Apple y SpaceX tenían “opciones externas bastante buenas”, es decir, empresas competidoras que ofrecían trabajo remoto.

Imagen | Foto de Annie Spratt en Unsplash