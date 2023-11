Un ex jefe de Microsoft pide a otros líderes que alaben a sus empleados cuando trabajan en varias empresas, en vez de demonizarlos

Tener más de un trabajo al mismo tiempo se ha convertido en una tendencia. A veces para combatir la inflación (sobre todo en el caso de Estados Unidos donde está por los aires y donde esta práctica es muy habitual) y otras veces porque dicen los trabajadores que aunque sus empresas les exigen estar 40 horas "trabajando", no hay tantas tareas para cubrir ese tiempo y buscan trabajos extra para ganar más dinero. También en Europa hay trabajadores que tienen más de un trabajo.

El ex vicepresidente de recursos humanos en Microsoft, Chris Williams, que ahora es consultor y muy activo en redes sociales, ha hablado sobre esto en un artículo para Insider y también ha hablado sobre el teletrabajo. Una afirmación muy interesante ha sido:

La introducción del trabajo desde casa fue un momento fascinante porque me dio la oportunidad de ver el miedo en los rostros de los gerentes porque de repente perdieron el control con el que habían vivido.

Jefes demonizando el teletrabajo

Él resalta cómo los directivos para, de algún modo, demonizar esta nueva forma de trabajo compartieron historias virales de empleados que pasaban el día jugando videojuegos, trabajando en la playa o, dice literalmente, "el mayor horror: trabajar en dos trabajos de tiempo completo". Chris Williams dice que para muchos jefes esto se traducía a que "los empleados se estaban saliendo con la suya".

Williams se muestra crítico con todos esos jefes que se han quejado de esta tendencia: la gente necesita llegar a fin de mes y muchas veces no pueden con el bajo salario que les da su empresa. Dice que también es poco realista que los directivos piensen que su derecho al tiempo de los empleados es exclusivo. Dice el es directivo de Microsoft que un jefe no es dueño de la vida de sus empleados y que "lo que elijan hacer cuando no trabajan para ti simplemente no es asunto tuyo".

Está de acuerdo en que puedan existir preocupaciones competitivas. Un empleado que trabaja para un competidor (o peor aún, que aprovecha información confidencial) es un problema. En ese caso los empleadores tienen derechos para que los empleados cumplan con las restricciones de confidencialidad y de no competencia.

Si no es el caso y si el empleado tiene un desempeño eficiente, Williams no ve ningún problema. Sin embargo, ha visto a directivos indignados por la deslealtad a su empresa e incluso personalmente ofendidos. Williams dice que eso puede romper la confianza del trabajador con la empresa e incluso desmotivarle. Y que no compensa convertir a "un empleado de alto rendimiento en tu enemigo".

Al contrario de esto, el antiguo VP de recursos humanos en Microsoft dice que "muchos de estos trabajadores con múltiples empleos son modelos a estudiar. Están ideando formas de realizar el trabajo de una semana en tres días", por su eficiencia. "No les molestan las prioridades complejas y en competencia. Son, por necesidad, multitarea y expertos en eficiencia laboral" y, dice Williams que eso no debería ser criticado, sino alabado.

"La mayoría de trabajadores hicieron el cambio de forma efectiva"

Además, añade que los empleados que pasaron a trabajar desde casa se vieron liberados de los desplazamientos diarios, las distracciones de la oficina y el control de sus gerentes.

Para el ex líder de recursos humanos, la mayoría hicieron este cambio "de manera efectiva". Si miramos los datos, vemos que, efectivamente, a las empresas les ha ido bien con el teletrabajo aunque se empeñan en volver a las oficinas.

Sus argumentos van muy de la mano de otros dados por la antigua jefa de teletrabajo de Meta. Annie Dean no confía en las promesas de mayor eficiencia, conexión e innovación que los jefes de gigantes tecnológicos como Amazon, Alphabet y Salesforce insisten en que traerá la oficina para los equipos.

Según Dean, hay formas de explicar por qué muchos directivos se empeñan en traer de vuelta a los trabajadores a las oficinas. No cree que se trate simplemente de una cuestión de poder y control, sino más de una presión que reciben de los consejos de administración.

El psicólogo Tomas Chamorro-Premuzic, muy reconocido como terapeuta organizacional, ha llegado también a decir que hay una ilusión del jefe de que su presencia puede tener algún efecto de motivación.

Vía | Insider

Imagen| Andrew Neel Unsplash