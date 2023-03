El reclutamiento inverso puede ser la mejor forma de encontrar trabajo: el profesional toma las riendas sin esperar a las empresas

El mercado laboral se presenta confuso en este 2023, tras un 2022 boyante (al menos hasta el final de año). Mientras que, por un lado, se habla de una recesión económica que puede llegar y mientras los gigantes tech de Estados Unidos están despidiendo a personas en masa (a pesar de que siguen registrando ganancias), al mismo tiempo encontramos que muchas empresas necesitan talento o que muchos emprendedores pueden comenzar sus negocios con el conocimiento acumulado de años.

Y aquí surge un nuevo término de un fenómeno que se ha visto mucho en estos tiempos: hablamos del reclutamiento inverso. No es la empresa quien publica una oferta con el puesto de trabajo y espera recibir candidaturas para hacer una selección.

Ahora hay herramientas para que profesionales ofrezcan sus servicios y su talento en redes sociales o portales de empleo, describiendo sus habilidades, experiencia, motivaciones e intereses. Incluso, hay expertos que ven esta forma de relacionar a empresas y a profesionales como la que será más usada en el futuro y recomiendan a las personas aprender a vender sus talentos.

Vender tus habilidades

La mayoría de la gente no sabe vender sus habilidades, "por eso recurren a la vieja escuela bombardeando decenas de anuncios de empleo con sus currículos. No hay nada peor que estar desconectado de la empresa en la que quieres trabajar y no saber cómo despertar su interés", comenta Alan Sperber, director del departamento de recursos humanos de Code Power -compañía especializada en desarrollo software que ofrece servicios a empresas como Google, Amazon o BBVA.

Dice Sparber que "basta ya de los mensajes de spam en LinkedIn de reclutadores aleatorios que intentan rebajarnos el sueldo o de la interminable lucha por aplicar a ofertas de empleo" y anima a los trabajadores a ponerse manos a la obra para devolver "el proceso de contratación a donde realmente pertenece", es decir, al trabajador para que puedan imponer sus derechos a la hora de buscar empleo.Y pide considerar "la contratación inversa, una práctica bastante nueva que puede equilibrar la balanza entre candidatos y reclutadores".

Cómo hacerlo

Antiguamente, los reclutadores "cazaban" a los profesionales y talentos para que trabajaran en sus empresas. Este método está desapareciendo, y los jóvenes talentos se están dando cuenta de que no son un trofeo de los recursos humanos, sino almas aspirantes que anhelan un cambio.

En pocas palabras, el reclutamiento inverso es la estrategia de contratación en la que en lugar de buscar empresas, las empresas te buscan a ti. Esto no consiste en esperar a que decenas de ofertas de trabajo fluyan hacia tus mensajes privados de LinkedIn en cuanto añadas ese marco verde de "buscando trabajo" en tu foto de perfil.

Es importante que tú te crees una presencia online, en redes sociales o con tu web, mostrando tu experiencia y tus conocimientos. Así puedes establecer contactos y darte a conocer.

Por su parte, Jen Gonzales redactora de currículos profesional certificada (CPRW) y experta en carreras profesionales, explica que incluso se puede recurrir a la figura de alguien que nos ayude con esto. Un reclutador inverso es alguien que ayuda a una persona que busca trabajo a realizar una búsqueda de empleo, solicitar puestos de trabajo y encontrar entrevistas. A diferencia de los reclutadores tradicionales, que trabajan para las empresas para cubrir puestos, los reclutadores inversos trabajan directamente para los demandantes de empleo con el fin de conseguirles entrevistas.

El reclutamiento inverso es exactamente lo contrario. Los reclutadores inversos son remunerados por el demandante de empleo para gestionar su búsqueda de trabajo y, por tanto, sólo tienen en cuenta los intereses del demandante. Por tanto hay empresas y profesionales que se dedican a ayudar a profesionales a encontrar un trabajo de forma activa, con este método.

