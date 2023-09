Este experto advierte sobre lo terrible que es que los jefes midan tu productividad por las horas que trabajas

El enorme debate que se ha creado alrededor de la vuelta a la oficina, frente a las voces que piden quedarse en casa y mantener el teletrabajo (normalmente los jefes quieren lo primero y los trabajadores apuestan más por trabajar a distancia), analiza aspectos como si somos más o menos productivos desde casa o en una oficina; o las horas que pasa la gente frente a su PC para llevar a cabo sus tareas.

Y dentro de esta conversación ha aparecido un nuevo análisis muy interesante. Dice un experto que "centrarse demasiado en cuánto tiempo una persona pasa sentada frente a su ordenador, ya sea en casa o en la oficina, puede no ser la mejor manera de evaluar qué tan bien está haciendo su trabajo", sino que hay mejores formas de medir la productividad.

Ya hemos visto cómo muchos jefes parecen convencidos de que, si pasamos ocho horas sentados en un despacho, con su presencia, vamos a ser más productivos; o hemos hablado de los software que se encargan de monitorizar, a distancia, el tiempo que una persona pasa utilizando su PC (los llamados bossware pueden ver cuántas veces pulsas las teclas, mueves el ratón, etc...).

La falsa sensación de responsabilidad

Pero eso puede no decir nada de los resultados finales que da los trabajadores. Por ejemplo, Robert C. Pozen, profesor titular de la MIT Sloan School of Management que ha escrito sobre productividad, ha dicho a Insider que "la noción de realizar un seguimiento de las horas es la antítesis de ser productivo".

Este tipo de seguimiento, afirmó Pozen, da "una falsa sensación de responsabilidad" porque las horas no son "un muy buen indicador de la productividad".

La clave de la productividad

La clave para calcular la productividad, dice este experto que es "averiguar cuáles son los objetivos de alta prioridad, cuáles son las métricas de éxito, y luego concentrarse en ellos y no obsesionarse con la cantidad de horas que trabaja" una persona para llegar a cumplir esos objetivos.

Y añade que "las empresas no necesitan dejar de controlar la asistencia, pero puede que no sea útil como medida de productividad".

Paul Rubenstein, director de personal de la empresa de análisis de personal Visier, dijo a Insider que la contribución laboral era una buena medida frente a la asistencia y es que "simplemente decirle a la gente que venga a la oficina sin ningún propósito es una tontería". Es algo que repiten muchos expertos en entornos laborales.

Vía | Insider

Imagen | Foto de ThisisEngineering RAEng en Unsplash