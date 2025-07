Ya hay nómadas digitales en lugares afectados por su estilo de vida que se cuestionan lo que están haciendo

Los nómadas digitales de países ricos que se mudan a países del sur global, con sus salarios altos, están afectando ciertas comunidades. No es para menos, partiendo de la base de que tienen la capacidad de subir los precios de los alquileres ya que tienen más dinero que la población local. Hemos visto casos en Portugal, en Barcelona, las Islas Canarias, Medellín en Colombia, Oaxaca en México o Bali en Indonesia donde la gente ya protesta y piden medidas porque la vida se hace complicada para la gente autóctona.

Además del tema del dinero, está que muchas veces, los nómadas digitales no llegan a integrarse en la comunidad local porque están de paso. Y también hemos recogido testimonios sobre problemas en diferentes lugares por la falta de respeto a las normas locales. Por ejemplo, ya vimos que Bali abrió sus puertas a la llegada de nómadas digitales y mucha gente se aprovechó creando negocios ilegales que afectan a los negocios autóctonos de personas con menos ingresos.

Hoy vamos a recoger testimonios en primera persona de nómadas digitales conscientes de cómo sus actos están afectando a la comunidad que los acoge. Por ejemplo, Alex Holder ha escrito un artículo para The Guardian contando por qué está considerando irse de Lisboa tras vivir allí cinco años como nómada digital.

"Caminan con arrogancia por las calles"

Ella habla de que ve a sus pares caminar con arrogancia por las calles y de cómo su modelo de consumo ha transformado la ciudad: "las cafeterías tradicionales (o tascas), donde uno podía tomarse un café de 60 céntimos, se transforman en relucientes locales de mármol que ofrecen brunch; estudios de yoga de marca se asientan con aires de superioridad en la planta baja de edificios recién renovados; y salas de terapia en inglés se esconden tras una discreta señalización en zonas habitadas por teletrabajadores", explica.

La misma Holder explica que las conversaciones con otros trabajadores remotos sobre cómo ser un buen extranjero dominan las interacciones entre ellos. Se habla de la necesidad de aprender el idioma, contratar a locales, integrarse y gastar localmente. Pero ella lo que ve es que el dinero que gastan estos nómadas digitales de países como Reino Unido o Estados Unidos no suele llegar a las comunidades locales ya que se queda en los negocios que montan otros extranjeros.

Otro problema es que estos nómadas digitales que crean negocios en Portugal de los que la británica habla en su artículo, sí que contratan a locales pero ofreciéndoles salarios más bajos que cuando contratan a extranjeros de países ricos, solo por el hecho de que son portugueses y hay gente que ya se está quejando de este trato.

Ella reconoce que falta integración en las actividades locales por parte de los nómadas digitales con los que ella comparte su vida en Lisboa, mientras que sus hábitos de consumo y negocios van cambiando las ciudades. Ella habla de que no hacen nunca voluntariado, ni pasan tiempo con una persona mayor, ni usan el transporte público ni leen las noticias locales... lo que para ella es vivir desconectados de la cultura que define la vida cotidiana. "Lo cierto es que no estoy lo suficientemente integrada como para contribuir de la misma manera que recibo", explica.

Un estadounidense sobre sus compatriotas en México

En el pasado también recogimos el testimonio de un hombre de Estados Unidos viviendo en México y criticando el comportamiento de sus compatriotas en ese país. Recordaba Nick Hilden que lleva más de 20 años viviendo en Oaxaca (y que se considera culpable, con sus artículos hablando maravillas de la vida en Puerto Escondido de muchas de las visitas que han llegado a la ciudad), que " lo largo de los años, he visto a innumerables personas tratar el destino que visitan como si fuera un parque de atracciones. Se comportan como si las leyes y costumbres locales -por no hablar de la decencia común- no fueran aplicables".

Comentaba Hilden que "las personas que viven en estos destinos no son empleados ni personal de eventos. Son personas normales que viven su vida, trabajan y tienen familia. Como visitante, debes tener en cuenta que tú irás y vendrás, pero su comunidad permanecerá. Es su hogar mucho más que tu aventura" y que ve una enorme falta de respeto hacia la gente local por muchos de estos nómadas digitales.

Personalmente, como nómada digital que llevo siendo desde hace muchos años, ya he comentado que para mí, el mayor reto, es el de siempre tener mucho cuidado con nuestros actos y decisiones, dejar una huella positiva en nuestros destinos y evitar contribuir a la gentrificación, ser amables con el país que nos acoge y no fomentar el encarecimiento de la vida de los locales. Las decisiones que tomamos como individuos, aunque parezca que no, pueden afectar muchísimo al resultado final.

