Trabajar 30 días al mes, 12 horas al día y con sueldos bajos: los creadores de ropa de Shein cuentan cómo es su vida

Hace unos días, hablaba con una amiga que compra mucho en Temu y Shein. Yo le comenté cómo son las condiciones laborales de las personas que trabajan en estas tiendas de precios obscenamente baratos (además de otras irregularidades y del daño medioambiental), porque ella no entendía por qué yo no compraba ahí.

Me dijo: ¿pero es cierto eso que han publicado? Se ve que no es la única que no es consciente de las condiciones a las que están sometidos los trabajadores de Shein, porque estos, una vez más, han tenido que levantar la voz y relatar lo que viven en el día a día.

En un nuevo reportaje para la BBC, una reportera desde China ha logrado hablar con personas que trabajan en estas fábricas, y la gente le ha dicho que trabajan todos los días del mes sin ningún descanso y unas 75 horas cada semana. Algunos tienen un día libre al mes.

El medio de comunicación visitó 10 fábricas y lograron el testimonio de cuatro propietarios y más de 20 trabajadores. Ya en el pasado, las redes sociales en China se llenaron de comentarios de trabajadores de plataformas de comercio electrónico, como Shein, que se atrevieron a hablar de lo que calificaban como abusos, donde se desveló que también se usaba mano de obra infantil.

Panyu, el vecindario conocido como el "pueblo Shein" en Guangzhou, es un laberinto de fábricas varias que se encargan de ofrecer al gigante de ventas online lo que va necesitando.

Crecimiento millonario a base de trabajos forzados

Cabe recordar que los ingresos de Shein se han disparado, superando a H&M, Zara y Primark. Y eso que estas también han sido denunciadas abiertamente y en diferentes periodos de los últimos años, por contar con proveedores que también tienen a sus trabajadores en condiciones laborales similares.

La empresa Shein tiene unos ingresos multimillonarios a base de prendas de ropa hiperbaratas que viene empaquetadas en bolsas de plástico con el logotipo de la marca y tira mucho de influencers para llegar a más personas. La firma fundada en China duplicó sus ganancias a más de 2.000 millones de dólares el año pasado, como recogió la BBC en otra noticia.

Salarios muy bajos

Una trabajadora, a sus 49 años de edad, de una de las fábricas que proveen a Shein afirma que "normalmente trabajamos 10, 11 o 12 horas al día" aunque "los domingos trabajamos unas tres horas menos", en su caso. Como explican desde la BBC, las fábricas tienen contratos para hacer ropa por encargo.

La gente cobra por cada pieza que realiza. Menos de un dólar, según los testimonios y pueden hacer unos 12 a la hora, si se encuentran bien, en forma (trabajar tantas horas con la espalda encorvada frente a una máquina no hace bien a la salud).

Según Public Eye, una ONG de Suiza que ha documentado este tema, el salario básico sin horas extra era de 2.400 yuanes (327 dólares), lo que es la tercera parte de los 6.512 yuanes que la Asia Floor Wage Alliance (una alianza asiática que busca proteger a los trabajadores de la industria de la ropa) considera necesarios para un "salario digno".

Hay que recordar cómo hemos hecho varios reportajes hablando de cómo los precios han subido en China y las personas, sobre todo la juventud, se está hartando de las condiciones laborales agotadoras e insalubres a las que están sometidas por este sistema de consumo global que ha hecho de China y de otros países asiáticos la fábrica de las compras 'low cost' para el resto del mundo. De hecho, muchas personas con estudios, han decidido evitar el trabajo de oficina y opositar.

Además, los empleos no dan estabilidad, no son fijos y si alguien se daña la salud por las condiciones, se queda sin trabajo. Y es que, las fábricas contratan a trabajadores temporales para satisfacer la demanda que su personal permanente no puede cubrir, que son una parte de la plantilla, según la BBC.

Shein quiere lavar su imagen

Hay que recordar cuando Shein invitó a influencers de Estados Unidos a una visita pagada a una de sus fábricas en Guangzhou (China), tras haber admitido en el pasado haber incumplido las normas relativas a las horas de trabajo (las pruebas eran demasiado evidentes como para mantenerse negando de la realidad). Y se mostraba una fábrica muy organizada, con trabajadores muy felices y esto levantó mucha polémica de nuevo.

De todos modos, para mantener sus ganancias millonarias sigue necesitando de esta mano de obra hiper barata y en condiciones como las descritas por sus trabajadores. Y no parece haber perseguido las situaciones reportadas. La semana laboral promedio no debe exceder las 44 horas, según las leyes laborales chinas que también requieren de un día de descanso a la semana.

Cabe decir que, en el caso de Shein, la empresa se comprometió a reducir las horas que los trabajadores pasan al día confeccionando la ropa. La empresa tiene un código de conducta para proveedores que dice que sus trabajadores no deben trabajar más de 60 horas semanales (incluidas las horas extraordinarias) y que los empleados deben tener un día libre a la semana. Pero eso no parece estar cumpliéndose.

El pasado verano se desveló que muchos de los proveedores de Shein también utilizan mano de obra infantil. Ellos, afirmaron haber encontrado dos casos, como intento por mostrar al mundo que trabajan en evitar estas condiciones.

La BBC, en su reportaje original, recoge declaraciones de Shein donde la firma dice estar "comprometida a garantizar el trato justo y digno de todos los trabajadores dentro de nuestra cadena de suministro y está invirtiendo decenas de millones de dólares en fortalecer la gobernanza y el cumplimiento". Desde Genbeta, hemos contactado a los portavoces de Shein España. En caso de respuesta, añadiremos la información.

