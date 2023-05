Esta web te permite ver cientos de canales de la TDT gratis desde un único sitio

Con ayuda del streaming los usuarios tienen también la opción de poder ver muchos de los canales de la TDT online. Y sabiendo que la gran mayoría de cadenas permiten ver en directo sus canales, también existen multitud de páginas web que recopilan cientos de canales de la tele para que no te tengas que volver loco buscando.

En Genbeta ya hemos hablado otras veces de propuestas como TDTChannels, Tivify, y otras tantas que unifican un buen número de canales. En este artículo hemos querido ofrecerte otro sitio web en el que podrás tener una gran varidad de canales de TV y saber en todo momento qué programas emiten en ellos. Hablamos de TVguía.

Cientos de canales recopilados en una única web

TVguía es un agregador de canales que unifica muchos de los canales que podemos encontrar en la TDT para que podamos verlos online y de forma gratuita. Lo único que tenemos que hacer es entrar a su web y echarle un vistazo a toda la programación. Para ello disponen de varias pestañas en las que nos podemos mover para encontrar qué están emitiendo en ese momento, la lista de canales completa, e incluso un sondeo en el que cada noche podemos obtener información acerca de cuál ha sido el canal más visto de entre todos los usuarios que han participado.

La interfaz es bastante sencilla e intuitiva. Nada más entrar encontraremos una lista con toda la programación de sus canales dividida por horas, pudiendo comprobar qué están emitiendo en cada canal y en todo momento. Aquí tenemos sencillas opciones de navegación entre días y horas para tener el control de todo lo que se estrena. También podemos desmarcar el tipo de programación que no nos interese.

Si te fijas bien, en esta misma página también aparece una opción para votar, situada en la parte superior de la misma. Si presionamos sobre ella, nos llevará a un listado de canales en el que podremos votar y averiguar así cuál es el programa más visto de cada noche entre todos los participantes de la votación. Algo así como un índice de audiencias pero en petit comité.

Al seleccionar la pestaña de canales encontraremos todos los canales que TVguía ofrece soporte. Si bien todos ellos no se pueden acceder de forma gratuita, todos ellos se encontrarán seleccionados a no ser que quieras desmarcar alguna de las opciones. Sin embargo, aquí no se encuentra la opción de ver los canales en directo. Para esto último tenemos que acceder a la opción de 'TV online'.

Como puedes comprobar, en TV online contamos con un enlace directo a la retransmisión de cada uno de los canales que aparecen en la web. Además, también encontramos un enlace a la página principal de cada cadena para encontrar información acerca de toda su programación.

En los canales que lo permitan también encontraremos un enlace a la sección de televisión a la carta, para ver toda la programación que podemos ver en cualquier momento. Aquí se pueden incluir películas, series, documentales y más. Cabe recordar que esta sección en RTVe Play podemos encontrar multitud de contenido interesante y gratuito, como películas internacionales o la propia programación de TVE.

Aunque TVguía ofrezca su servicio solamente a través de su web (a diferencia de otras como TDTChannels), siempre podemos optar a formas de enviar el contenido a nuestro televisor y a otros dispositivos mediante Chromecast, AirPlay y métodos similares.

