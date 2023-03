Ni Netflix ni ShowSkytime: el catálogo de cine de esta plataforma "de toda la vida" es impresionante y completamente gratis

La llegada de Netflix a España como avanzadilla de las plataformas de streaming de vídeo me abrió una caja de Pandora de suscripciones. Por un lado deseaba probarlo todo y por otro, no quería ver algo y no poder hacerlo por no estar suscrita. Así hubo meses que terminé pagando por Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Filmin. Cancelaciones de series, subidas de precio y nuevas políticas de cuentas compartidas después, ahora soy una usuaria temporal que se hace maratones de series. A veces en ese afán FOMO las cosas que están siempre ahí, que no hacen tanto ruido y que hasta son gratis pasan desapercibidas. He "descubierto" el espectacular catálogo de cine de RTVE Play y ahora no sé cómo me he pasado tanto tiempo sin ella.

Me gusta mucho el cine. Por eso durante el confinamiento, con las salas cerradas, sin apenas poder salir de casa y con mucho tiempo por delante, la suscripción a un año de Filmin le sentó a mi televisor como anillo al dedo. Pues bien, fue precisamente en plena pandemia cuando RTVE presentaba la plataforma 'Somos cine', que por aquel entonces se estrenaba con más de 60 películas españolas (y alguna internacional como 'La vida de Adele'.

Un catálogo de cine donde la calidad prima sobre la cantidad

Casi tres años después, lo que ahora es 'RTVE Play' ha evolucionado en todos los sentidos y ahora cuenta con más de 300 películas que puedes ver completamente gratis, así como un abanico de series moderadamente interesantes como las internacionales 'House of cards', 'Los Durrell' o 'Top of the lake'; clasicazos como 'Celia', 'Verano azul' o 'Cuéntame cómo pasó' o 'El ministerio del tiempo', que en mi humilde opinión es una de las mejores series que se han hecho en España.

Es cierto que 300 películas pueden parecer pocas frente al volumen de otras plataformas, pero tiene dos ases en la manga para que merezcan la pena: la primera es que es su precio (¿a quién no le gustan las cosas gratis?) y la segunda la calidad. Y es que no es la primera ni la segunda noche que ese rato a priori destinado a ver una peli acaba malgastado en la interfaz de Netflix eligiendo qué ver porque nada me convence: en el catálogo de RTVE Play prima la calidad sobre la cantidad de filmes.

'Somos Cine' lanza cada mes una publicación con las mejores películas según sus usuarios, si bien como se explica en la última entrada lo habitual es que las últimas incorporaciones se cuelen. No obstante, constituyen un buen ejemplo para saber qué esperar: la francesa 'La vida de Adèle' es una veterana en este ranking, 'Campeones' de Javier Fesser, 'Las niñas', 'No matarás', 'La inocencia', 'Verano 1993' de Carla Simón (Alcarràs), la vasca 'Ane', 'Adiós ','La playa de los ahogados ' y cierra la hispanoargentina 'Relatos salvajes'. Otro truqui para saber qué ver: en JustWatch puedes filtrar las películas disponibles en RTVE según la calificación de IMDB.

En general no solo vas a encontrar algunas de las mejores películas del cine español (en el que RTVE suele colaborar) con imprescindibles como 'La cabina' de Antonio Mercero, 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' de Almodóvar o 'El abuelo', si no también hitazos internacionales como 'Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores', 'Retrato de una mujer en llamas', 'Otra ronda' o 'Match point'. La clave es que no están todas las peliculazas que hay, pero sí son todas las que están.

Cuando prácticamente todo lo que ves en la tele proviene de servicios de streaming, la experiencia importa y aquí tiene margen de mejora, aunque no está nada mal teniendo en cuenta que es gratis. La pantalla principal, donde puedes elegir entre Cine, Series, Playz, Directo, etc. es intuitiva y dentro de cada sección tienes filas con diferentes categorías (por ejemplo, "Con sabor a Oscar") que resulta práctica, pero el buscador deja bastante que desear, sirva como ejemplo que 'Volver' de Almodóvar no aparezca pese a estar disponible. En el debe, la resolución: lo mejor sigue siendo HD Ready, bastante por debajo que los 4K del plan premium de Netflix, por poner un ejemplo.

