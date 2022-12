Cada vez es más difícil saber qué ver en Netflix, HBO Max, Prime Video o Disney+: así puedes descubrir joyas ocultas

¿Cuantas veces has abierto tu plataforma de streaming favorita y has buceado en ella hasta tal punto que se te quitaron las ganas de ver nada? En mi caso más de las que me gustaría. Y es que aunque dispongamos de multitud de servicios y contenido, lo cierto es que cada vez se hace más difícil escoger algo de entre todo un catálogo para ver.

Hay quienes lo dejan al azar, utilizando las herramientas que servicios como Netflix y HBO Max incluyen para la reproducción de contenido de forma aleatoria. Otros prefieren hacer uso de herramientas externas para obtener recomendaciones de películas y series. De todo el contenido que hay disponible, la elección se hace a veces difícil, aunque en este artículo intentaremos ayudarte con ello a través de una serie de alternativas.

JustWatch, para saber en qué plataforma se encuentra el contenido, y también para recomendaciones

En Genbeta hemos hablado en varias ocasiones de JustWatch. Se trata de un servicio muy útil, ya que además de ofrecernos información acerca de dónde podemos encontrar una serie o película de entre todos los servicios de streaming, también podemos hacer un seguimiento de todo el contenido que vemos, e incluso obtener recomendaciones basadas en valoración media, género, país, y más.

Si entramos en su web podemos hacer una búsqueda de cualquier serie o película, obteniendo información general del contenido, y pudiendo averiguar en qué plataforma verlo. Además, también encontraremos opciones para alquilar o comprar la película.

Lo mejor de todo es la posibilidad de filtrar el contenido dependiendo de las plataformas a las que estemos suscritas, y pudiéndolo ordenar por popularidad, valoración media, orden aleatorio, y mucho más. Además, podemos filtrar por género, año de estreno, país, calificación y demás. Si nos suscribimos al plan Pro podemos obtener filtros como el de país de producción o duración. Una herramienta imprescindible si ves muchas series y películas y te has quedado sin opciones para saber qué ver.

Trakt.tv, una web para hacer un seguimiento de lo que ves y más

Pocas herramientas similares tienen la comunidad que tiene Trakt. El servicio lleva ya muchos años activo, y en él encontramos una base de datos de series, películas y documentales gigantesca, pudiendo hacer un seguimiento de lo que ves, y crear listas de reproducción, entre muchas otras cosas.

Además de ello, la web ofrece una forma muy sencilla de averiguar en qué plataforma se encuentra el contenido que queremos ver. Está en inglés, pero podemos buscar las películas y series a través del título en español sin ningún problema.

Junto a lo mencionado, cabe destacar su herramienta para recomendar series y películas. Y es que si ya has marcado como visto algunos títulos y los has puntuado, Trakt podrá recomendarte opciones según tus intereses, además de informarte lo nuevo en cada plataforma, y un calendario con todo lo que sigues para no perderte nada. Además, también podemos obtener estadísticas precisas de lo que vemos y nuestra tendencia de consumo, aunque hay algunas funciones que se reservan para el plan Premium.

FlickMetrix, para encontrar lo mejor de cada plataforma

Otra herramienta muy útil en este sentido es FlickMetrix. Funcionando en un principio como un buscador alternativo de títulos para Netflix, el servicio se ha expandido para ofrecer soporte a otras plataformas como Prime Video, Disney+ o HBO Max.

En FlickMetrix podemos obtener una lista ordenada de títulos según múltiples filtros, ya sea por año de estreno, valoración media, género, y mucho más. Es una forma fácil de encontrar lo mejor de cada servicio, ya que la interfaz es bastante intuitiva, y en la esquina de cada cartel de película aparece la valoración media como guía.

Antes de comenzar a utilizarla, debemos cerciorarnos de que en el apartado de configuración del menú lateral hemos seleccionado nuestro país de residencia, ya que sino aparecerá contenido que quizás no se encuentra disponible en nuestro país.

Clips en la app de Netflix

Funciones como las historias de Instagram, o los vídeos de TikTok, han sido replicadas en multitud de aplicaciones y páginas web dado su extendido uso. Esto se ha trasladado también a la app de Netflix, e irónicamente pienso que los clips son una función que tiene más sentido de lo que parece.

Si nos vamos a la opción de la cara sonriente del menú inferior de la app de Netflix, encontraremos una serie de vídeos con una mecánica similar a TikTok o a los Reels de Instagram. Básicamente se tratan de fragmentos de series y películas que podemos encontrar en Netflix. Esta puede ser una herramienta para descubrir algo que nos gusta de la plataforma, ya que a veces tan solo hace falta ver una escena de una película para saber si nos llama o no la atención.

Webs para encontrar de un plumazo lo que buscas

Existen multiples herramientas de terceros que buscan ofrecernos una manera cómoda y rápida de escoger lo que queremos ver. Es por ello que en esta sección hemos recopilado también algunas de nuestras favoritas.

Por un lado tenemos Taste, una web con un extensísimo catálogo que funciona de una manera muy sencilla: tendremos que puntuar películas que nos vayan saliendo hasta que el algoritmo nos pueda ofrecer recomendaciones basadas en nuestros gustos.

Otra web muy original es la de 'What Movie Should I Watch Tonight'. Y es que la web nos irá mostrando tráileres de manera aleatoria, obteniendo así una manera directa de saber si nos puede interesar o no la película en cuestión. También podemos acceder a su lista de recomendaciones completa, con múltiples filtros para localizar dónde podemos ver el contenido.

Por último, otra herramienta interesante es la de 'A Good Movie To Watch'. Esta web ofrece otra vía para encontrar lo que buscamos por medio de sus filtros y recomendaciones, pudiendo además seleccionar las plataformas a las que estamos suscritas para solamente encontrar contenido que podamos ver en ellas.