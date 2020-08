Netflix prueba un botón "aleatorio" para los usuarios indecisos

¿Eres una persona indecisa y pasas demasiado tiempo intentando decidir qué ver en Netflix? La plataforma quiere acabar con estas horas de peregrinaje entre tráilers, y es por eso que está preparando una funcionalidad para los que solemos dudar más de la cuenta.

TechCrunch fue el primer medio en reportar que el servicio de streaming está probando a introducir un botón que permite reproducir contenido dentro de la plataforma de manera aleatoria.

De momento, sólo disponible en televisores

La compañía ha confirmado a The Verge que llevan probando esta funcionalidad desde el mes de julio y, como podemos ver en el tweet inferior, @TurnerLevison muestra que este "Suffle Play" (reproducción aleatoria) aparece en la pantalla de selección de usuarios.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

En The Verge también muestran otra captura de un botón llamado "Play Something" (reproduce algo) que aparece en la barra lateral del servicio. De todos modos, Netflix ha asegurado que (al menos de momento) sólo está disponible en televisores.

Al utilizar este botón, automáticamente comenzó a reproducirse un episodio de 'Umbrella Academy', junto a una leyenda que justifica esta elección "aleatoria": "porque tu has visto Spider-Man".

Si es así, esto significa que podría no ser tan aleatorio, y que Netflix utilizaría nuestro historial para decidir algo que podría encajar con nuestros gustos.

"Estará disponible para todo el mundo si la gente lo encuentra útil"

Hay que dejar claro que en el pasado ya vimos servicios de terceros, como Shufflix o la extensión 'Random Button for Netflix', que ya ofrecían la opción de ver contenido aleatorio dentro de la plataforma.

De momento, no sabemos si esta funcionalidad llegará a ser oficial. Netflix asegura que están realizando pruebas en diferentes países y por diferentes periodos de tiempo, y "solo lo harán disponible para todos los usuarios si la gente lo encuentra útil".