Shufflix, una web que elige un episodio aleatorio por ti en Netflix cuando no sabes qué ver

A día de hoy, son muchos los servicios de streaming que se ofrecen en España y en otros mercados, frente al desierto que era nuestra realidad de contenidos hace unos años. Sin embargo, muchas veces más que ser una solución a no saber qué ver en un momento determinado, es un problema.

Existen grandes webs o aplicaciones como JustWatch, que nos dirán en qué plataforma de todas las disponibles en un país ver una película o serie de la cual tengamos antojo. Sin embargo, lo que pocas solucionan es la indecisión que se genera al decidir qué ver. Servidor pasó ayer una hora pensando o buscando qué ver: o bien nada me satisfacía, o bien lo que quería ver ya no estaba disponible en catálogo.

Shufflix soluciona parcialmente esto, en series. Para algo más completo, incluyendo películas, existen soluciones que hemos comentado con anterioridad, como Random Button for Netflix.

Un servicio ideal para series procedimentales

Shufflix es una web pensada para todos los países, que tratará de que no tengas que romperte los sesos pensando qué ver. Podría ofrecerte episodios aleatorios completamente y que no entendieras nada si no has visto esa serie, pero su oferta aleatoria discrimina a partir de la elección de una serie por parte del usuario.

Para ello, antes de nada, deberás elegir tu país, para así elegir solo a partir del catálogo disponible en la región. Shufflix muestra en primer lugar una lista de series con carátula, pero limitada. Si entre ellas no encuentras nada que te apetezca vez, puedes teclear la serie concreta en el buscador, y se te ofrecerá un capítulo.

Shufflix cumple a la perfección su cometido, pero personalmente opino que lo que propone no es válido para cualquier serie. La hayas visto o no, lo ideal es que sea solo utilizada con series cuyos capítulos son autoconclusivos o sin demasiada necesidad de haber visto alguno anterior, como es el caso de la mayoría de sitcoms o de procedimentales de casos.