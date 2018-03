¿Qué película ver esta noche?: estas webs te ayudarán a decidirlo

Plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime o Filmin tienen tantas películas en catálogo que muchas veces pueden pasar 20 minutos navegando y todavía no has decidido qué película verás esta noche. Si tú también eres un usuario indeciso o no sabes qué películas se adecúan a tus gustos existen algunas herramientas que pueden servir de ayuda.

Hoy vamos a analizar algunas plataformas que ofrecen recomendaciones, basándose en tus gustos para que el nivel de acierto sea mayor. De esta manera, podrás ir a tiro fijo y no perder el tiempo buceando por catálogos infinitos.

Taste: encuentra la película adecuada para ver solo o en grupo

Taste.io es una página web que nos pedirá que puntuemos una serie de películas, para luego irnos recomendando films que encajen a la perfección con nuestros gustos. Tendremos que llegar a nivel 10 para poder empezar a recibir sugerencias, que se irán sofisticando a medida que vayamos añadiendo más puntuaciones.

Todas las puntuaciones quedan guardadas en nuestra cuenta, para que podamos ir añadiendo calificaciones cada vez que veamos una nueva película. Uno de los puntos positivos de esta web es que nos permite saber cuáles de estas películas están disponibles en Netflix y desglosarlas por género.

También podemos crear listas y añadir amigos para que se mezclen nuestros gustos y así encontrar la película perfecta para ver todos juntos. Como vemos, es una herramienta genial para los verdaderos amantes del cine.

Movix.ai: Deep Learning al rescate

Movix.Ai es una web con un diseño excelente y que se basa en Deep Learning (aprendizaje automático) para adaptarse a nuestros gustos en tiempo real. Simplemente tendremos que buscar una película que nos gusta y aparecerán debajo una serie de recomendaciones.

Si hacemos click en "Like" en alguna de las recomendaciones, en la parte superior se irá agregando, para ir afinando todavía más las recomendaciones. Además, en la barra que aparece a la derecha tenemos la opción de hacer click en etiquetas, décadas o géneros para que las sugerencias sean todavía más adecuadas.

Verás como las recomendaciones van adaptándose en tiempo real.

Podemos indicar que nos gusta o nos disgustan unas determinadas etiquetas, reordenar las películas, ver el tráiler o escenas del film y salvar las películas que queramos ver si decidimos crear una cuenta en la plataforma.

A Good Movie to Watch

Además de todas las listas interesantes que aparecen en esta web, en la parte superior aparecen tres botones súper útiles: Random, Best Films y All Good Movies. En el primero nos recomendará una película aleatoria, en el segundo las "mejores" películas y en el último accederemos a un listado con todas las películas buenas.

Uno de los puntos positivos de esta plataforma es que al hacer click en cada una de estas opciones nos preguntará si queremos desglosar las películas que sólo están disponibles en Netflix. Además, si elegimos "todas las películas buenas" también podemos hacer click en diferentes etiquetas y que debajo vayan apareciendo recomendaciones.

Podemos especificar la región de nuestra cuenta de Netflix.

Una vez que hayamos elegido una película, tenemos acceso al tráiler, a la sinópsis, puntuación de la película, ver el equipo y reparto detrás del film, conocer el género, encontrar películas similares y saber en qué plataforma de streaming podemos verla.

What Movie Should I Watch Tonight?

El nombre de esta web ya lo dice todo. En esta ocasión no será necesario crear un usuario para ver las recomendaciones, y cuando entremos en la página simplemente tendremos que hacer click en el botón de "Start" que aparece en la parte superior.

Comenzarán a aparecer tráilers de películas que quizás no hayas visto y que merece la pena ver. El diseño es muy minimalista y cuidado, y debajo del tráiler aparece el título, el año de estreno y la puntuación en IMDb.

Es una manera sencilla y visual de encontrar películas que merece la pena ver, ideal para aquellos que no sepan qué ver y quieran decidirse rápido sin tener que dar muchas vueltas.

TasteDive: mucho más que recomendaciones de películas

El funcionamiento de TasteDive es muy sencillo: simplemente tendremos que introducir en la barra de búsqueda una película que nos haya gustado y esta web nos recomendará una serie de películas que coincidan con la que hayamos especificado.

Lo mejor de todo es que también sirve para música, series de televisión, videojuegos, libros y autores. Cada vez que entremos en estos apartados veremos un listado con las obras que están de moda actualmente ("Trending").

Si entramos en una película, veremos el tráiler y la sinópsis. Tenemos la opción de crear una cuenta para guardar aquellas que queramos ver y en la parte inferior de cada recomendación veremos un botón para que nos muestre más films similares.

MovieLens

Para que MovieLens nos recomiende películas, será necesario crear un usuario en la plataforma. Una vez que lo hayamos hecho, nos comenzarán pidiendo que elijamos entre tres géneros de películas que coincidan con nuestros gustos.

Después aparecerá un listado de películas con estrellas debajo, será tan sencillo como ir puntuando del 1 al 5 o buscar películas que queramos calificar. Cuantos más datos introduzcamos, mejor será MovieLens a la hora de ofrecernos recomendaciones.

Puedes puntuar muchas películas rápidamente y el sistema de recomendaciones es muy bueno.

Una vez que hayamos dedicado un tiempo a puntuar las películas que nos hayan gustado o disgustado simplemente tendremos que ir al menú superior y hacer click en "Top picks for you", pudiendo filtrar las películas por etiquetas.

Hemos obviado que en IMDb y en las plataformas de streaming nos ofrecen recomendaciones basándonos en nuestros gustos y puntuaciones. Con estas webs podemos ir un paso más lejos, añadiendo más información para recibir sugerencias más personalizadas.

En Espinof | Las diez mejores películas de la Berlinale 2018