Sigo compartiendo cuenta de Netflix sin problemas. Pase lo que pase, ya han ganado

Netflix ha tenido unos meses muy moviditos. Y es que si bien llevamos un tiempo conociendo que la compañía iba a limitar el uso de las cuentas compartidas, nos encontramos a más de una semana después de la supuesta fecha límite para establecer una ubicación principal en nuestras cuentas y seguimos pudiendo acceder al servicio con total normalidad.

Ya mencionábamos hace unos días que Netflix seguía permitiéndonos compartir cuenta como si nada. Sin embargo, tras más de una semana de extensivo uso y reproduciendo contenido de manera simultánea en varios televisores, hemos comprobado que el servicio sigue funcionando como de costumbre.

Tras el plan ideado por Netflix y la situación en la que nos encontramos en este momento, pueden suceder dos cosas: que todavía tardaremos un buen tiempo hasta que las restricciones se acaben aplicando, o que Netflix opte por limitar las cuentas compartidas de manera pasiva, es decir, mediante únicamente advertencias y verificación por SMS o correo. Sea como fuere, lo que está claro es que Netflix ya ha ganado.

Más de una semana después podemos seguir compartiendo cuenta

La compañía quiere que cada hogar disponga de su propia cuenta para acceder a la plataforma. Esto será complicado, pues según un estudio reciente, más del 60% de los usuarios españoles comparten cuenta. Además, será complejo controlar todas las situaciones en las que se accede a Netflix, dejando en tierra de nadie a los miembros familiares que salen de casa durante un tiempo prolongado y quieren seguir disfrutando de Netflix en un televisor.

En nuestras pruebas, hemos utilizado una cuenta de Netflix en distintos hogares y reproducido contenido durante horas de manera simultánea. Esto incluye televisores, dispositivos móviles y ordenadores. Habiendo establecido la ubicación principal en uno de los televisores, el sistema nos permitía seguir compartiendo cuenta con usuarios que accedían desde fuera de esta ubicación.

Así advierte Netflix dónde está establecida la ubicación principal.

Lo curioso de todo es que, aquellos que ni siquiera hubiesen establecido una ubicación principal antes del plazo que daba Netflix, siguen pudiendo utilizar el servicio sin haber configurado la ubicación. La idea era que la propia plataforma estableciera una ubicación principal de manera automática una vez pasado el plazo, pero al parecer no ha sido así.

Para configurar una ubicación principal tan solo basta con ir a la sección dedicada a ello en el apartado de 'Obtener ayuda' de la app para televisores. De esta manera, la tele sería el epicentro del sistema de verificación de acceso de Netflix, restringiendo el acceso a la cuenta desde un televisor que se encuentre fuera de la red WiFi configurada como ubicación principal.

Al acceder a este mismo menú desde otro televisor una vez establecida la ubicación principal tendremos información sobre qué usuario, desde qué localidad y qué televisor están configurados como principales.

Para averiguar esta información, Netflix hace uso de la detección de IP y actividad de los dispositivos y así saber si estamos accediendo desde otra ubicación, aplicando las limitaciones que vea pertinentes (como requerir verificación por e-mail o tener que solicitar un acceso temporal de 7 días).

Si bien por el momento Netflix no ha aplicado ningún tipo de limitación, el sistema ya está en marcha, y para permitir a los usuarios acceder a una cuenta desde una vivienda distinta, Netflix lanzó su sistema de 'subcuentas'. Estas tienen un precio de 5,99 euros mensuales sobre el coste total de lo que ya paguen los usuarios por el plan al que estén suscritos.

El usuario que quiera acceder desde otra casa con su televisor tendrá así su propia subcuenta con credenciales propias adherida a la cuenta principal. Para planes Premium el máximo de subcuentas permitidas es de 2, mientras que para el plan Estándar se queda tan solo en una subcuenta adicional.

De momento Netflix no está mostrando advertencias en la plataforma ni aplicando limitaciones de ningún tipo. Sin embargo, así fue durante un tiempo cuando estas medidas se implementaron en algunos países de Latinoamérica. Concretamente en Chile pasaron meses hasta que los usuarios dejaron de poder acceder a una cuenta de Netflix desde distintos hogares.

En teoría no habría problema alguno cuando se intenta reproducir desde un dispositivo móvil u ordenador fuera de la ubicación principal, ya que Netflix consideraría en este caso que has salido durante un tiempo no muy prolongado o estás de vacaciones. Para ello tendremos que verificar el acceso mediante correo electrónico o SMS, consiguiendo un acceso temporal de unos 7 días adicionales.

No habría tanta suerte si queremos acceder desde un televisor que no se encuentre en la red principal. Y es que para Netflix, la Smart TV será el epicentro de su sistema de restricciones para compartir cuenta. Sin embargo, tal y como hemos mencionado, aún siguen sin aplicarse las restricciones y tampoco tenemos claro cuándo se acabarán implementando de manera definitiva.

El miedo que ha metido a los usuarios al cuerpo puede haber sido eficaz para hacer una criba, acumular subcuentas y atraer con otros planes.

Independientemente de lo que suceda, Netflix ya ha ganado la partida. Y es que la compañía ya tiene la información que necesita en lo que respecta al comportamiento del usuario tras las limitaciones. Muchos cancelarán sus planes de Netflix sí, pero este susto también ha llevado a mucha gente a dejar de compartir cuenta, quedándose mientras pagan una subcuenta adicional, o incluso pasarse al plan de anuncios, que actualmente es el más económico. Así dejaba caer Netflix su plan durante el último informe financiero:

"Esperamos desplegar más ampliamente las cuentas compartidas de pago más adelante, durante el primer trimestre de 2023. Anticipamos que esto dará lugar a un patrón trimestral de ganancia neta de pago muy diferente en 2023, con una ganancia neta de pago probablemente mayor en el segundo trimestre que en el primer trimestre de 2023. A partir de nuestra experiencia en Latinoamérica, esperamos una cierta reacción de cancelación en cada mercado cuando pongamos en marcha las cuentas compartidas de pago, lo que afectará al crecimiento de miembros a corto plazo. Pero a medida que los hogares prestatarios empiecen a activar sus propias cuentas independientes y se añadan cuentas de miembros adicionales, esperamos ver una mejora de los ingresos globales, que es nuestro objetivo con todos los cambios de planes y precios".

Otro tema a tratar son los descuentos en todos sus planes que está aplicando a numerosos países. Por el momento esto no ha llegado a España, pero si de todo el feedback de los usuarios están recogiendo que para continuar en Netflix sin compartir cuenta estaría bien que redujesen precios, hay una posibilidad de que esta tendencia se traduzca a nivel global.

Lo que a priori parecía que iba a ser un tiro en el propio pie de Netflix, es posible que realmente se transforme en un plan maestro para hacer una criba de muchas de las personas que compartían cuenta mientras captan la atención del usuario con otros planes, subcuentas y rebajas. Y es que resumiendo:

Saben cuánta gente se ha ido desde el anuncio del fin de las cuentas compartidas.

Saben cuánta gente quiere continuar compartiendo mediante subcuentas.

Saben cuánta gente se irá una vez bloqueen de manera definitiva el uso de cuentas compartidas.

La información que ha obtenido Netflix con su nuevo plan estratégico ha sido vital, pero eso también le ha dado ventaja a sus competidores para ofrecer propuestas más atractivas. Solo queda esperar para conocer cuándo se pondrá manos a la obra con este plan en España.