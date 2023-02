Este es el temido mensaje de bloqueo de Netflix para cuentas compartidas que nadie quiere ver en España: ya llegó en Latinoamérica

La criba de Netflix para limitar el uso de cuentas compartidas ha comenzado. Y es que a partir de ahora, aquellos que quieran compartir cuenta con usuarios que residan en otra vivienda tendrán que pasar por caja si quieren seguir manteniendo el servicio. Concretamente esto sería posible agregando miembros extra a la cuenta, es decir, las conocidas 'subcuentas' que tienen un coste de 5,99 euros mensuales sobre el precio total del plan.

La intención de Netflix es que cada vivienda pague por su propia cuenta, y para ello está preparando una serie de medidas que limitarán el uso compartido de las cuentas. Y es que aquellos que utilicen dispositivos dentro de una misma red local, o reproduzcan contenido fuera de casa de forma temporal, no tendrán problema. Sin embargo, reproducir Netflix al mismo tiempo en televisores que se encuentren en casas distintas dejará de ser una realidad a no ser que el usuario pase por el aro de las subcuentas.

De aquí a unos meses todo podría cambiar definitivamente

De momento Netflix no está mostrando advertencias en la plataforma. Sin embargo, así fue durante un tiempo cuando estas medidas se implementaron en algunos países de Latinoamérica. Concretamente en Chile pasaron meses hasta que los usuarios dejaron de poder acceder a una cuenta de Netflix desde distintos hogares.

Las medidas para América Latina fueron anunciadas en marzo de 2022. Fue en ese momento cuando Netflix empezó a hacer pruebas en algunos países en lo respectivo a limitar el uso de cuentas compartidas. No fue hasta meses más tarde cuando usuarios en redes sociales empezaron a mostrar el mensaje de advertencia que les aparecía cuando intentaban acceder a Netflix desde otra ubicación que no fuese la principal.

Vengo del futuro de este lado de la cordillera. Estuvimos meses eludiendo con la verificación por mail (foto 1 🏠de mi hmna. Ayer), pero hoy ya me EXIGE cerrar sesión en otros dispositivos para poder entrar a mi cuenta (foto 2. Mi 🏠. Hoy) pic.twitter.com/xdkXruVw6s — Gina 🦊 (@ginasepu) July 20, 2022

Gracias a la usuaria @ginasepu en Twitter pudimos conocer en qué momento se efectuaron los cambios en Chile. Desde que se establecieron las medidas, los usuarios podían seguir accediendo a Netflix desde cualquier ubicación, siempre y cuando verificaran el acceso desde el correo electrónico o SMS. Tal y como se aprecia en la primera imagen, esa era la advertencia que Netflix mostraba a los usuarios chilenos que intentaban acceder al servicio desde una ubicación diferente a la establecida como principal.

Sin embargo, unos cuatro meses después del anuncio de estos cambios, los usuarios comenzaron a ver un mensaje distinto. En él Netflix daba a entender que para poder seguir compartiendo la cuenta, se debía de añadir un miembro extra, pagando esos 5,99 euros mensuales para obtener una subcuenta. La única forma que ofrece Netflix para continuar en este caso es cerrar la sesión en otros dispositivos.

En teoría no habría problema alguno cuando se intenta reproducir desde un dispositivo móvil u ordenador fuera de la ubicación principal, ya que Netflix consideraría en este caso que has salido durante un tiempo no muy prolongado o estás de vacaciones. Para ello tendremos que verificar el acceso mediante correo electrónico o SMS, consiguiendo un acceso temporal de unos 7 días adicionales. Sin embargo, no habría tanta suerte si queremos acceder desde un televisor que no se encuentre en la red principal. Y es que para Netflix, la Smart TV será el epicentro de su sistema de restricciones para compartir cuenta.

Desde que en 2021 comenzó a sonar la limitación de las cuentas compartidas por primera vez, En España todavía pueden seguir haciéndolo. De momento, los usuarios pueden configurar una ubicación principal desde sus televisores. Sin embargo, si seguimos los pasos de nuestros hermanos chilenos, es muy posible que el chollo se acabe de aquí a unos meses como mucho. Tendremos que esperar para conocer toda la información.