Hoy es el último día para activar la ubicación principal de Netflix: qué pasa a partir de ahora

El día ha llegado. Finalmente, Netflix obligará a sus usuarios a pasar por el aro si quieren seguir disfrutando de este servicio. Y es que aquellos que compartían cuenta con personas que residían en otra vivienda lo van a tener más complicado si quieren seguir haciéndolo sin pagar la cuota mensual adicional de una subcuenta.

Tal y como la compañía anunciaba, el 21 de febrero sería el último día para configurar una vivienda principal en la cuenta. En el caso de que el usuario no lo hiciese, el servicio establecería la ubicación principal por sí mismo. Sin embargo, los suscriptores pueden cambiar esta ubicación en cualquier momento.

Todo girará en torno a la "Ubicación principal"

Netflix ya anunció las restricciones a las que los usuarios se tendrán que enfrentar a partir de ahora para poder seguir disfrutando de la plataforma con normalidad. Y es que la compañía quiere deshacerse de las cuentas compartidas, haciendo que cada usuario (o vivienda), disponga de su propia cuenta.

Para ello, la compañía anunció una serie de medidas para restringir a los usuarios el poder compartir cuenta con personas ajenas a su domicilio. Sin embargo, esto generaba dudas al usuario, sobre todo en lo que respecta al hecho de querer usar tu propia cuenta cuando te vas de vacaciones o sales de casa durante un tiempo prolongado.

Según anunciaba la compañía, Netflix limitará el acceso en base a si el dispositivo se conecta habitualmente a la red WiFi de la vivienda principal, haciendo además uso de la detección de IP. Para Netflix "habitualmente" significa al menos una vez al mes, aunque la compañía se retractó en el último momento ante esto. En el caso de que no se cumpliese esto, la compañía se reservaría el derecho a restringir el acceso mediante algún método de verificación (como puede ser el envío de un código).

Esto significaría que podríamos usar un teléfono móvil, tablet o PC para reproducir contenido fuera de casa, aunque sería más complicado en televisores. Y es que en teoría, si se quiere reproducir contenido de Netflix en varios televisores de manera simultánea, éstos deberán de estar en la misma red WiFi. Para Netflix, la Smart TV será el "dispositivo principal", siendo el que más limitaciones se encuentre a la hora de querer compartir cuenta.

Configurar tu vivienda principal desde el televisor

Si has entrado a Netflix en los últimos días desde el televisor probablemente te hayas fijado en una advertencia por parte de la compañía sugiriendo configurar tu ubicación principal. Para ello puedes hacer uso del correo electrónico o SMS, donde podremos verificar la ubicación principal y hacer que ningún otro televisor fuera de la red WiFi de esta ubicación pueda reproducir contenido. Puedes hacer esto desde el apartado de 'Obtener ayuda' de la aplicación.

En caso de que el usuario no estableciese una ubicación principal, Netflix lo haría por nosotros a partir de hoy 21 de febrero. De esta manera, a partir de esta fecha, compartir cuenta con personas que vivan en otro domicilio será más complicado.

Si bien todo indica a que en dispositivos móviles y PC no habrá tantas limitaciones, en televisores será mucho más complicado, sino imposible, compartir cuenta, ya que un televisor que no se encuentre en la red WiFi de la ubicación principal no podrá acceder al servicio a no ser que se configure una nueva ubicación principal (y por tanto el televisor que se encontraba antes en la vivienda principal dejaría de poder acceder al servicio).

Aquellos que pagaban Netflix Premium (17,99 euros) pasarían a pagar ahora casi 30 euros al mes con dos subcuentas agregadas.

Si se quiere compartir cuenta con personas que residan fuera de la vivienda principal, esto se puede hacer por medio de las subcuentas, la manera que ha ofrecido Netflix para monetizar el uso de la plataforma entre usuarios de distinta casa. Una cuenta Premium de Netflix puede albergar hasta dos subcuentas adicionales, mientras que desde el plan Estándar únicamente se puede añadir una subcuenta adicional. Cada subcuenta tiene un precio de 5,99 euros mensuales que se sumarían al coste total de cada plan. De esta manera, aquellos que pagaban Netflix Premium (17,99 euros) pasarían a pagar ahora casi 30 euros al mes con dos subcuentas agregadas.

Todavía hay ciertas dudas sobre cómo gestionará todo esto Netflix, ya que la compañía tampoco ha dado demasiados detalles sobre de qué manera restringirá el acceso o no en dispositivos que se encuentren en casos concretos, como el hecho de que un miembro familiar esté un tiempo muy prolongado fuera de casa. También cabe la posibilidad de que la compañía vaya probando qué método encaja de mejor forma. Por lo pronto se han retractado de cierta manera en Latinoamérica, habiendo reducido notablemente sus precios en algunos países. Habrá que ver cómo avanza el tema estos días y ver si el método propuesto por Netflix acaba siendo factible en España.