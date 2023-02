Así va a controlar Netflix las cuentas compartidas: tu router y tu Smart TV serán clave

Netflix nos ha sorprendido esta semana con el fin de las cuentas compartidas de una vez por todas tras mucha rumorología. Pero a esta regla hay una excepción: se podrá seguir compartiendo si se pasa por caja y se paga una suscripción extra por 5,99 euros. Este cambio de políticas ha provocado muchas dudas acerca de cómo se va a restringir estas cuentas compartidas por parte de Netflix, y en este artículo te contamos las consideraciones a tener en cuenta.

Lo primero de todo es que las cuentas únicamente se van a poder compartir dentro de un mismo hogar. Es por ello que una persona que no conviva con el titular de la cuenta a priori no podrá hacer uso de esta cuenta a no ser que pague por un suscriptor extra un buen dinero. Pero la gran pregunta a tener en cuenta es ¿cómo sabrá Netflix la ubicación de las cuentas?

Lo primero: vas a tener que configurar la ubicación principal

En los próximos días a los usuarios de Netflix les va a aparecer un mensaje nada más entrar en la plataforma para configurar la ubicación principal. Esto es algo que se deberá hacer únicamente si se tiene un televisor en el hogar en el que se visualiza el contenido de Netflix. El televisor va a ser el dispositivo fijo que se va a usar como punto de referencia para la ubicación, ya que se entiende que este siempre va a estar en el hogar y no se va a desplazar como si ocurre con un portátil o un móvil tal y como han informado.

El proceso de verificación en la televisión se realiza a través del envío de un enlace al correo electrónico o por SMS. De esta manera va a quedar vinculada automáticamente la televisión al titular de la cuenta de la plataforma y lo más importante: a la conexión a internet.

Pero esto no ocurre con aquellas cuentas en cuyo hogar no hay un televisor o no se usa para ver Netflix. En este caso no hay que configurar ninguna ubicación principal en la cuenta, ya que se va a realizar de manera automática en tu nombre. Esto lo hará a través de la dirección IP, los identificadores de dispositivos y la actividad de cuenta. Entendemos de esta manera que se cogerá siempre la red a la que más tiempo se está conectado y consumiendo la plataforma.

Cómo detecta Netflix la ubicación de los dispositivos

Para poder determinar si un dispositivo está en la ubicación principal o no, Netflix no va a recopilar datos de GPS para poder determinar la ubicación exacta. Como hemos dicho anteriormente, se va a usar la propia dirección IP para poder estimar si se está conectado en la ubicación del hogar o no. Esta IP lo cierto es que va a permitir determinar la ubicación en general (ciudad, provincia y el código postal). Es por ello que estamos hablando de un método impreciso en un primer momento.

Decimos que es impreciso precisamnete porque debemos tener en cuenta que en algunas situaciones los routers hacen uso de IP dinámicas que van cambiando cada cierto tiempo. Entonces... ¿Cómo va a solucionar esto Netflix para evitar que se nos bloquee el acceso pese a estar en nuestra casa? No se sabe de momento, porque parece que desde la compañía no han pensado en este asunto.

Cuándo se cortará el acceso a las cuentas compartidas

Desde que se produjo el anuncio de esta decisión, se comenzaron a enviar avisos para todos los suscriptores. Este aparece en un primer momento en el inicio de Netflix, aunque el envío es completamente gradual y todavía te puede tardar en aparecer un total de 3 días para avisarte y establecer una ubicación principal.

Pero lo que está claro es que en algún momento se va a tener que cortar todas las cuentas que hay compartidas en la actualidad. De momento no hay una fecha concreta para que se eliminen, aunque ya todo está activado para ello. Pero lo que está claro es que veremos como no van a parar de llegar notificaciones constantes, aunque en principio únicamente al titular de la cuenta.

Qué ocurrirá si te vas de viaje

Una de las situaciones que te puedes plantear a la hora de detectar las cuentas que se usan desde fuera de la ubicación principal es en caso de hacer un viaje largo de varias semanas. Ante estos casos la solución que se establece es insuficiente, ya que únicamente se pide que una vez al mes se deba conectar el dispositivo a la red Wifi de la ubicación principal para que no haya problemas. En el caso de que tengas que abandonar tu hogar durante un mes posiblemente tengas problemas para usar tu propia cuenta, porque estaría siendo detectada como cuenta compartida y se puede bloquear.

Y todo esto con un precio mucho más elevado, algo que ha generado mucha controversia al afirmar que los planes no están bien equilibrados. Esto provoca que ya muchas personas no vean rentable el tener la suscripción de Netflix y la están cancelando. Además, todavía hay muchos flecos sueltos que se deben resolver con el paso de los días con respecto a los suscriptores extra en nuestro país.