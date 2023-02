Cómo cancelar tu cuenta de Netflix desde cualquier dispositivo

Tal y como anunciábamos recientemente, Netflix ya ha establecido sus restricciones en España a la hora de compartir cuenta. Y es que aquellos que no se encuentren en la "vivienda principal" de la cuenta lo tendrán difícil para ver Netflix si no optan por crear una subcuenta adicional. Pero claro, añadir una subcuenta no es gratis, ya que se aplicará un cargo de 5,99 euros al mes adicionales a lo que ya se paga por el plan contratado.

Sin embargo, si todo esto no va contigo y deseas cancelar tu suscripción de Netflix, en este artículo te mostramos cómo hacerlo de manera sencilla y según en el dispositivo que te encuentres. De esta manera, sea por esta razón, o por cualquier otra, podrás cancelar tu cuenta sin ningún problema.

Recomendaciones a tener en cuenta antes de cancelar tu suscripción de Netflix

Si quieres darte de baja del servicio, quizás te interese saber algunas funciones útiles antes de cancelar la suscripción. Y es que si por algún casual tienes la intención de volver, Netflix seguirá guardando todos tus datos por un tiempo máximo de 10 meses. De esta forma, podrás darte un tiempo para pausar la cuenta. En caso de que quieras volver, lo que lo único que tienes que hacer será introducir tus datos de siempre y volver a adherirte a alguno de sus planes.

Sin embargo, si lo que quieres es transferir tu perfil a una cuenta independiente, puedes hacerlo a través de la herramienta de "Transferencia de perfiles". Para ello, tan solo debes ir a la configuración de tu cuenta en Netflix, presionar sobre el icono de tu perfil y pulsar sobre "Transferir este perfil". Una vez hecho esto, tan solo deberás introducir el correo electrónico y contraseña de la cuenta a la que quieras transferir ese perfil.

También puedes descargar una copia de toda la actividad de visionado de tu cuenta de Netflix, por lo que podrás tener esos datos en caso de que te des de baja del servicio y los necesites.

Cómo cancelar una cuenta de Netflix desde un ordenador

Para cancelar tu cuenta de Netflix desde el ordenador, lo único que tienes que hacer es iniciar sesión con tus credenciales, dejar el puntero del ratón encima del icono de tu perfil de la parte superior derecha y seleccionar la opción de "Cuenta".

Una vez estés en el menú de configuración de tu cuenta, tan solo debes presionar sobre "Cancelar suscripción". Si lo haces, Netflix te advertirá de "todas las ventajas que te pierdes" al darte de baja del servicio. No obstante, si quieres proceder con ello, basta con presionar sobre la opción de "Completar cancelación".

Cuando te des te baja del servicio, podrás seguir utilizándolo hasta el último día del periodo de facturación actual. Una vez llegue ese día ya no podrás seguir utilizando el servicio hasta que no te vuelvas a suscribir.

Cómo cancelar una cuenta de Netflix desde el móvil o tablet

El procedimiento para darte de baja de Netflix desde un dispositivo móvil o tablet es muy similar a si lo haces desde el ordenador, ya que la propia app nos llevará a la página web de configuración de tu cuenta de Netflix.

Para cancelar tu suscripción desde el móvil o tablet, tan solo debes iniciar sesión con tus datos, y una vez estés dentro de la plataforma, debes pulsar el icono de tu perfil situado en la parte superior derecha. Cuando lo hagas, tan solo debes pulsar en "Cuenta" y después en "Cancelar suscripción".

Cómo darte de baja de Netflix desde una Smart TV o consola

Si haces uso de Netflix desde un televisor o una consola, podrás utilizar todas las funciones de la plataforma con normalidad, pero lamentablemente no podrás cancelar tu suscripción desde la aplicación oficial en estos equipos.

De esta manera, si lo que quieres es cancelar tu cuenta de Netflix desde un televisor, la única opción posible que tienes a tu alcance es entrar a Netflix desde el navegador de la tele o consola. En caso de que no quieras hacerlo con este método, o no tengas acceso a un navegador, tendrás que hacerlo desde un ordenador o dispositivo móvil.