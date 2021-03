Netflix prueba la verificación a cada usuario para evitar que se compartan las contraseñas

Netflix está buscando formas de frenar el uso compartido de contraseñas. GammaWire ha publicado que diversos usuarios han informado de que el servicio de streaming está empezando a desplegar una función que comprueba que quien se está conectando al servicio es la persona que lo ha contratado y que no es alguien fuera de su casa o familia.

Según el medio, por el momento, el número de usuarios afectados parece ser relativamente pequeño y hay algunas publicaciones en redes sociales sobre usuarios que han recibido estas advertencias.

Recibe un mail o un mensaje de verificación o hazlo más tarde

Un portavoz de Netflix confirmó a The Verge esta información explicando que “esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que utilizan las cuentas de Netflix están autorizadas a hacerlo". Si Netflix detecta que alguien está intentando utilizar la cuenta sin ser el propietario de la misma, se le pedirá que verifique ser efectivamente el propietario de la cuenta mediante un código que se enviará al correo electrónico o un código en un mensaje de texto.

Si alguien no puede verificar la titularidad de la cuenta en un plazo determinado (otra opción que se ve en las capturas de pantalla compartidas es la de hacerlo más adelante) no podrá ver el contenido de la plataforma y en su lugar, se le pedirá que cree su propia cuenta.

Esto, realmente no impide que se compartan todas las contraseñas (por ejemplo, la persona que quiere acceder a Netflix en una cuenta ajena, de un amigo o familiar, puede pedir al propietario de la cuenta que revise el código en su mail y se lo comparta en el momento). Pero sí que dificulta el proceso.

Las condiciones de servicio de Netflix establecen que el contenido en streaming de la plataforma es "solo para su uso personal y no comercial y no puede ser compartido con personas ajenas al hogar". Esto no es muy claro y siempre ha dado lugar a dudas y debates. Hay familias que, por diferentes motivos, viven separadas (hijos estudiando fuera, una de las personas de la pareja pasa mucho tiempo fuera por trabajo...), pero pueden estar pagando conjuntamente el servicio.

No es la primera vez que Netflix intenta tomar medidas para evitar que se compartan las contraseñas

En 2019 se publicaba que Netflix y HBO estaban considerando diferentes opciones para impedir que las cuentas individuales sean compartidas con otras personas sin que estas paguen por los contenidos.

Las medidas que están encima de la mesa para combatir el préstamo de contraseñas de esas cuestas incluyen obligar a los usuarios a que cambien sus credenciales periódicamente o a usar sistemas de autenticación de dos factores. Es decir, que antes de acceder al servicio sea necesario recibir un mensaje de texto en el teléfono del titular con un código que debería introducirse para disfrutar del servicio. Así que esa idea parece ir tomando forma ahora con las nuevas pruebas.